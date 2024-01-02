Sigara bırakmayı isteyenlere müjdeyi verdi! 3. günde bıktım dedirtti...

Üsküdar’da 25 yıllık aktar işletmecisi Bilal ERMİŞ’in hazırladığı karanfilli Bıktım Tozu halk arasında yoğun talep görüyor. Talep karşısında üretim hacimlerini arttırmak zorunda kaldıklarını belirten Ermiş, muhabirimize önemli açıklamalarda bulundu.

Ermiş, sigaradan bıktım diyenlere hazırladıklarını ifade ettiği karışımın yalnızca bitki bileşenlerinden oluştuğunu, içerisinde nikotin olmadığını fakat beyinde nikotonik etki yaptığını vurgulayarak sigaranın sanıldığından daha kolay bırakıldığını ifade etti. Halk arasında bıktım tozu ismiyle ün yapan karışımın bilimsel çalışması için Tübitak Marmara Araştırmalar Merkeziyle iyi niyet sözleşmesi yaptıklarını belirten Ermiş, bu formülün sadece ülkemizde değil, dünyada da rağbet göreceğini belirtti. Özellikle Türk cumhuriyetlerinin ilgilendiğini söyleyen Ermiş, ihracat potansiyeliyle birlikte ülke ekonomisine de ciddi katkılar yapılabileceğini söyledi.

Ermiş sözlerine şöyle devam etti: “Hazırladığımız bıktım tozu 13 çeşit bitkiden oluşuyor ve ilaç etken maddesi içermiyor. Kullanıcılar akıllarına her sigara geldiğinde bu tozdan nohut tanesi kadar alıp emerek tüketiyorlar. Beyinde nikotinden etkilenen reseptörleri etkisiz hale getirirken arkasından sigara yakıldığında tat vermiyor. Her sigara istendiğinde bıktım tozu alınacağı için ilk kullanımdan itibaren sigara bırakılmış oluyor. Tiksindirici etkisiyle de 3 ila 7 gün içerisinde sigara tamamen unutulmuş oluyor ve bıktım tozunu da bırakabiliyorlar. Yan etkisi olmadığı gibi bağışıklığı güçlendirici ve stresi azaltıcı etkisi de var. Yani sigarayı bırakanların asabi hallerine de çözüm oluyor. Dolayısıyla sigarayı bırakamıyorum bahanesini ortadan kaldırıyoruz.” Açıklamalarında bulundu.

Bıktım Tozu’nu ilk olarak Üsküdar’daki Aktar dükkanlarında satmaya başladıklarını söyleyen Ermiş, şuan online pazarda da bir çok mecrada satışa sunduklarını belirtti.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta ne gibi gelişmeler olur?

Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:

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20 dakika içinde kan basıncı normale döner.

8 saat sonra kanın oksijen yoğunluğu artar.

24 saat sonrasında sigara tüketimi ile artan kalp krizi riski azalmaya başlar.

48 saat sonra tat ve koku duyularında iyileşme görülür.

2 haftada akciğer kapasitesi %30 oranında artar.

1 ay ile 9 ay arasında daha sağlıklı nefes alışverişi sağlanır ve kişi kendini eskiye oranla çok daha enerjik hisseder.

5 yılın sonunda akciğer kanserine bağlı ölüm riski yarıya düşer.

Sigarayı bıraktıktan sonra cilt; gözlerin aydınlanması ve kırışıklıkların oluşumunun azalması ile öne çıkar. Aynı zamanda kişilerin dişlerin eski rengine dönmesi, saçların parlaklığına kavuşması ise sigarayı bırakmanın olumlu değişikliklerinden sadece birkaçıdır.

Sigarayı bırakmak için: www.sigaradanbiktim.com