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'Sıfır Bir' dizisinin oyuncuları gözaltına alındı

Adana'da çekilen 'Sıfır Bir' internet dizisinin 3 oyuncusu, dizinin bir bölümünde uyuşturucu kullandıkları sahnede, gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

28 Haziran 2019 Cuma 10:34
'Sıfır Bir' dizisinin oyuncuları gözaltına alındı

Adana’da çekilen ve şehrin arka mahallelerinde geçen 'Sıfır Bir' internet dizisinde uyuşturucu madde kullanılan bir sahne, polisi harekete geçirdi. Söz konusu sahnede uyuşturucu madde kullanan Burak A. (19), Cengizhan Y. (24), Furkan S. K. (22), İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gerçek uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak” suçundan işlem yapılan şahısların, uyuşturucu madde kullanmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıkça serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:34
  1. Adana
  2. Sıfır Bir

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  • mehmet yağcı mehmet yağcı 21 dk önce
    ben zaten bunu yetkililere yazmıştım bimer cimer hiç müspet bir cevap gelmedi Okulda çocukların yürüyüşü değiştir resmen inşallah devamı gelir. Bu dizilerin çekildiği araziler kamu arazisi belediyeden kaymakamlıktan izinnli film çekiyorlar.
  • SerhatSerhat54 dk önce
    O dizi denilen şeyin hee tarafı falso

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