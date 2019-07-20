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Sıfır atık projesiyle büyük tasarruf

Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdür Vekili Günay Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde bakanlık tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 2019 yılının ilk 6 ayında önemli bir tasarruf elde edildiğini açıkladı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14
Sıfır atık projesiyle büyük tasarruf

Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdür Vekili Günay Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde bakanlık tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 2019 yılının ilk 6 ayında önemli bir tasarruf elde edildiğini açıkladı. 6 aylık dönemde 1 milyon 635 bin 591 kilogram geri dönüştürülebilir atığın ekonomiye kazandırıldığını açıklayan Özcan, Manisa’da toplanan atıklar sayesinde 14 bin 357 ağacın kesilmesinin önlendiğini, 4 milyon 110 bin 241 Kilowatt saat (kwh) enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi.


Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdür Vekili Günay Özcan Manisa’da yürütülen Sıfır Atık Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Özcan, “İl Müdürlüğümüz Sıfır Atık Projesini temel ilke edinerek Sayın Valimiz Ahmet Deniz Beyin de destekleri ile ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları teknik ekibimizce ziyaret edilerek, konunun önemi ve proje kapsamında yapılması gerekenlerle ilgili teknik bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu bağlamda birçok kamu kurumumuzda ocak 2019 itibariyle uyulamaya geçilmiş ve mevzuata uygun atık toplama işlemlerine başlanmıştır. Ayrıca il müdürlüğümüz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının iç mekan geri dönüşüm kutusu ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 bin adet mavi renkli geri dönüşüm kutusu, 3 bin adet de gri renkligeri dönüşmeyen atıklar için kutu imalatı yaptırılmıştır. İhtiyaç olan kamu kurumlarımız kaymakamlıklarımız aracılığı ile tespit edilmiş olup tespitler doğrultusunda dağıtım gerçekleştirilmektedir. Dağıtım listesine göre;bütün ilçe kaymakamlıklarına, resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere 1973 adet mavi, 1973 adet gri renkli geri dönüşüm kutuların dağıtımı sağlanmıştır. İhtiyaç bildiren kamu kurum ve kuruluşlarına geri dönüşüm kutusu dağıtım işlemleri devam etmektedir. İlimizde kamu kurumlarına yönelik yapılan bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları neticesinde aylık verilen ilgili kurumlar aracılığı ile il müdürlüğümüze ulaştırılmaktadır. Atıklarla ilgili veriler il müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından değerlendirilip raporlanmaktadır.” dedi.



Ekonomiye büyük katkı


Manisa’da ocak ayında kağıt, karton, plastik, cam ve metal atık olarak 85 bin 935 kilogram geri dönüştürülebilir malzeme toplanırken, şubat ayında 269 bin 906 kilogram, mart ayında 296 bin 721 kilogram, nisan ayında 306 bin 439 kilogram, mayıs ayında 315 bin 481 kilogram ve haziran ayında da 361 bin 109 kilogram geri dönüştürülebilir malzeme ekonomiye kazandırıldı. 5 aylık dönemde 1 milyon 635 bin 591 kilogram geri dönüştürülebilir atığın ekonomiye kazandırıldığı Manisa’da toplanan atıkların yüzde 52’sini kağıt ve karton, yüzde 41’ini cam, yüzde 6’sını plastik ve yüzde 1’ini de metal atıklar oluşturdu.


Toplanan atıklar sayesinde 14 bin 357 ağacın kesilmesi önlenirken, 4 milyon 110 bin 241 kwh enerji tasarrufu sağlandı. 175 bin 682 kilogram sera gazının salınımı önlenirken 23 bin 647 metreküp su tasarrufu sağlandı. 5 bin 587 metreküp depolama alanından tasarruf edilirken 266 bin 462 litre petrol kullanımında da tasarruf sağlanmış olduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14
  1. doğa

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