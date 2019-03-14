Sıfır Atık Projesinin kapsamı genişletilsin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı “Sıfır Atık Projesi” kapsamına Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’ndan yeni bir öneri geldi.14 Mart 2019 Perşembe 12:06
Resul Ekrem Şahan Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı “Sıfır Atık Projesi” kapsamına birçok ürün dahil edilirken, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’ndan yeni bir öneri geldi. Sendika Başkanı Hakan Toy, “Türkiye’de 33 bin 587 sağlık kurumu var. Bunlardan bin 518’i yataklı. İnsan sağlığı düşünülerek, Sıfır Atık uygulamasına, hastanelerde çalışan personele, hasta ve hasta yakınlarına yemek verilen plastik gereçler de eklenmeli” dedi.
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