Sıfır Atık Projesinin kapsamı genişletilsin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı “Sıfır Atık Projesi” kapsamına Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’ndan yeni bir öneri geldi.

Resul Ekrem Şahan Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı “Sıfır Atık Projesi” kapsamına birçok ürün dahil edilirken, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’ndan yeni bir öneri geldi. Sendika Başkanı Hakan Toy, “Türkiye’de 33 bin 587 sağlık kurumu var. Bunlardan bin 518’i yataklı. İnsan sağlığı düşünülerek, Sıfır Atık uygulamasına, hastanelerde çalışan personele, hasta ve hasta yakınlarına yemek verilen plastik gereçler de eklenmeli” dedi.

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