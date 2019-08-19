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Sıfır Atık Projesinde hedef yüzde 100 başarı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi” ile doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi yönünde yapılan çalışmalarla yüzde yüz başarı sağlanması hedefleniyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:04
Sıfır Atık Projesinde hedef yüzde 100 başarı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi” ile doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi yönünde yapılan çalışmalarla yüzde yüz başarı sağlanması hedefleniyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği “Sıfır Atık Projesi”, Selçuklu’da geniş yer buldu. Yapılması planlanan ve yürütülen çalışmalarla ilgili Selçuklu Belediyesi meclis salonunda personeli bilgilendirme amaçlı hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisleri tarafından verilen eğitim seminerleri ile kurumsal çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi, yaygınlaştırılması ve yüzde yüz başarı sağlanması hedefleniyor.



“Sıfır Atık Projesi çocuklarımıza bırakacağımız temiz geleceğin teminatı”


Selçuklu Belediyesinin hayata geçirdiği temizlik ve geri dönüşüm çalışmaları ile Türkiye’ye örnek bir belediye olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çevreci projelerle Türkiye’nin en iddialı ve başarılı belediyeleri arasında yer alıyoruz. Selçuklu’da 9 yıldır sürdürdüğümüz geri kazanım projesi (SELKAP) ile büyük mesafeler kat ettik. Ayrıca yıl boyunca ilçede sürdürdüğümüz eğitim çalışmaları ile geri dönüşümün gelecek adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladık. Bu amaçla kamu kurumları, okullar, alışveriş merkezleri ve konutlardan çıkan ambalaj atıklarını haftalık programlar çerçevesinde topluyor ve ham madde olarak yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Tüm bu çalışmalarda hemşehrilerimizin desteği ile büyük kazanımlar sağladık. Çevreye özen gösteren projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz.Bu konuda duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Sürdürdüğü geri dönüşüm projeleri ile büyük ekonomik kazanımlar sağlayan Selçuklu Belediyesi, 2009 yılından bu yana 140 ton karışık ambalaj atığı ve 50 ton kağıt toplanırken 900 bin ağacın kesilmesi önlendi. Ayrıca 56.821.800 kwh enerji tasarrufu, 270 bin 580 litre benzin tasarrufu, 1 ton 757 bin 600 kg ham madde tasarrufu sağlandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:04
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