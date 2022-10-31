"Sıfır Atık Mavi" hareketi kapsamında tam 180 bin ton atık toplandı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında, deniz yüzeyi, dibi ve kıyılardan yaklaşık 180 bin ton atık toplandığı toplandı.
Resmi Gazetenin 10 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması" genelgesi kapsamında denize kıyısı olan 28 ilde 5 yıllığına eylem planları oluşturuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Sıfır Atık Mavi' hareketiyle başlatılan 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planları'nda bugüne kadar toplam yaklaşık 180 bin ton atık toplandı. Sayının, 135 bin tonunu plastik atıklar oluşturdu.
Ayrıca, koyların sürekli temiz tutulması amacıyla 2 deniz süpürgesi Marmaris ve Fethiye koylarında görevlendirildi.
Temmuz 2022'de göreve başlayan deniz süpürgelerinin topladığı 13 bin 121 kilogram çöp bertaraf edildi. (İLKHA)