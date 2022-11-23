Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzalandı! Emine Erdoğan, Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza ile biraraya geldi

Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Bermudez'in eşi Peraza'yı ağırladı.

İlk olarak Etnografya Müzesini gezen Emine Erdoğan ve Peraza'ya, burada Müze Müdürü Ali Haydar Atalar eşlik etti.

Müzenin geleneksel Türk kahvesi bölümü hakkında bilgi alan Peraza, Türkiye'de kahvenin tarihini çok etkileyici bulduğunu söyledi.

Gezinin ardından Emine Erdoğan ve Peraza'ya çinili vazo takdim edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine geçen Emine Erdoğan ve Peraza'ya, Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu rehberlik etti.

Emine Erdoğan ve Peraza, öncelikle kütüphanenin Nadir Eserler Bölümü ve Çocuk Kütüphanesini gezdi.

Çocuk Kütüphanesi ziyaretinde kreş çocuklarının drama gösterilerine eşlik eden lider eşleri, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı soran çocuklara Emine Erdoğan, "O şimdi toplantıda." cevabını verdi. Bunun üzerine bir çocuğun "Bakanlar Kurulunda mı?" sorusu gülüşmelere sebep oldu.

Emine Erdoğan'ın, Peraza'yı tanıtması üzerine ise çocuklar, "Biz Küba'yı biliyoruz ama buradan çok uzak bir ülke." dedi.

Daha sonra iki lider eşi, Cihannüma Salonu'ndaki Küba kitaplığı bölümünde, kitaplara ilişkin bilgi aldı. Burada bulunan kitapları inceleyen konuk lider eşi Peraza, kütüphaneye Küba'yı anlatan 'Habana" adlı kitabı armağan etti.

Emine Erdoğan da Peraza'ya, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İspanyolca baskısını verdi.

- Peraza, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı

Ziyaretlerin ardından Emine Erdoğan ve Peraza, Divan Salonu'nda ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himaye ettiği projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Peraza, Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres ile imzaya açtığı Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, çalışmayı desteklemekten mutluluk duyacağını söyledi.