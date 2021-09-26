“Sıfır atık” ile 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu

Türkiye genelinde bugüne kadar 108 bin kurum/kuruluş binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanmasına başlandı. Uygulamanın başladığı 2017’den itibaren 16,5 milyon ton kağıt-karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon ton metal ve 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam yaklaşık 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık lisanslı işletmelerce işlenerek, ekonomiye kazandırıldı. Toplanan atıklardan 1,5 milyon ailenin bir aylık, 130 bin ailenin 1 yıllık kullanımına eş değer, 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

Hedef 2023'te yüzde 35

Sıfır Atık Projesiyle 16 milyon ailenin 1 aylık kullanımına eş değer su tasarrufu yapıldı. Tasarruf edilen 437 milyon metreküp suyun, 175 bin olimpik yüzme havuzunun alacağı miktarda olduğu da hesaplandı. Ayrıca 1 metre yüksekliğinde 7 bin Toplamda 7,2 milyon ton atık geri kazanılarak, Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi başladığında yüzde 13 olan geri kazanım oranı, yüzde 22,4’e çıkarıldı. 2023’de bu oranın yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor.