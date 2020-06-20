'Şifa deposu' bademin inanılmaz faydaları

Oldukça sık tüketilen bir kuruyemiş türü olan badem, vitamin ve mineral deposu olmasıyla birlikte insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Yapılan bir çok araştırma bademin kalp ve damar hastalıklarına birebir geldiğini göstermiştir. Ayrıca badem, E vitamini bakımından doğada bulunan en zengin besindir. Peki badem nelere iyi gelir?

İşte bademin saymakla bitmeyen faydaları...

- İçerdiği yüksek lif sayesinde damardaki toksinleri temizler.

- Vücut direncini arttırır; sinir, sindirim ve bağışıklık sistemlerinin daha sağlıklı çalışmasını destekler.

- İçerdiği fosfor ile birlikte kemik sağlığına birebir gelir.

- Doymamış yağ bakımından oldukça zengindir. Kötü kolesterol seviyesini düşürücü etkisiyle birlikte kalp ve damar sağlığına birebir gelir. Kalp ve damar hastalıklarının yaşanmasını engeller.

- Yağ ve kalorisi yüksek olmasına rağmen kilo vermeye yardımcı olur.

- Hafızayı güçlendirir, unutkanlık hastalıklarının önüne geçer.

- Cildin yenilenmesini sağlar, yaşlanma ve kırışıklığı engeller.