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Ekonomi Siemens, Analyze MyMachine/Condition Edge uygulamasını genişletiyor
Ekonomi

Siemens, Analyze MyMachine/Condition Edge uygulamasını genişletiyor

Uygulama içine eklenen Mindsphere ile Edge ve bulut bilişimin akıllı bir şekilde birleştirilmesi mümkün kılınıyor - Aynı zamanda, bağlı tüm makineler için durum değerlendirmesi, analiz ve karşılaştırma gibi kritik önem taşıyan süreçler kolaylıkla yürütülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:11:16 -
Siemens, Analyze MyMachine/Condition Edge uygulamasını genişletiyor

İSTANBUL (AA) - Siemens, SINUMERIK Edge platformundaki Analyze MyMachine/Condition Edge uygulamasını, MindSphere uygulaması ile genişletiyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen yıl EMO Fuarı'nda tanıttığı SINUMERIK Edge Uygulaması Analyze MyMachine/Condition, bir takım tezgahının mekanik parmak izini oluşturmak için yüksek frekanslı CNC verilerini kullanıyor.

Uygulama içine eklenen Mindsphere ile Edge ve bulut bilişimin akıllı bir şekilde birleştirilmesi mümkün kılınırken, bağlı tüm makineler için durum değerlendirmesi, analiz ve karşılaştırma gibi kritik önem taşıyan süreçler kolaylıkla yürütülüyor.

Uygulamada, kullanıcılar esnek bir şekilde yapılandırılabilen ölçüm serileri yardımıyla bireysel akslardaki sertlik, sürtünme ve boşluk gibi çeşitli parametreleri alabiliyor ve değerlendirebiliyor.

Bu ölçüm sonuçları daha sonra görselleştirilebiliyor ve referans verilerle karşılaştırılabiliyor.

Analyze MyMachine /Condition için yeni ve tamamlayıcı Mindsphere uygulaması, makineler arası karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapmaya da olanak tanıyor.

Uyarı ve servis eşikleri, her varlık için ayrı ayrı, farklı makinelerin durumları da daha uzun bir süre izlenip görselleştirilebiliyor.

Bu da kullanıcılara, sapmaları daha uzun bir süre boyunca tespit etme imkanı sunuyor.

Ayrıca farklı makinelerdeki anormallikler de tespit edilebilirken, SINUMERIK Edge ve Mindsphere için Analyze MyMachine /Condition, bu sayede kritik sapmaların erken tespitine ve ihtiyaca dayalı bakım önlemlerinden kaynaklanan üretim kesintilerine engel olunmasına katkıda bulunuyor.

Böylece, bu uygulama takım tezgahlarının verimliliklerini yükseltiyor.


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