Şiddetli yağış felakete dönüştü! Yol ve caddeler sular altında kaldı
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Libya’nın başkenti Trablus’ta etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Sel sularının birçok noktada araçların üzerine kadar yükseldiği kentte çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı. Elektrik akımına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Trablus Üniversitesi’nde eğitime bir gün ara verildi.
Libya'nın başkenti Trablus, şiddetli yağışların ardından meydana gelen selle mücadele ediyor. Yoğun yağmur nedeniyle kentteki çok sayıda yol ve cadde su altında kalırken, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.
SEL SULARI ARAÇLARIN ÜZERİNE KADAR YÜKSELDİ
Yağışların etkisini artırmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda kısa sürede büyük su birikintileri oluştu.
Başkentin bazı bölgelerinde sel sularının seviyesinin araçların üzerine kadar yükseldiği bildirildi. Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kalırken ekipler yardım çalışmalarına başladı.
BİR KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ
Libya Kızılayı Trablus Şubesi, yağışların ardından su birikintisinin oluştuğu bir bölgede elektrik akımına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Kızılay, sel nedeniyle elektrik kaynaklı tehlikelerin arttığına dikkat çekerek vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.
AÇIK KABLO VE TRAFOLARA YAKLAŞMAYIN UYARISI
Yetkililer, özellikle suyla temas edebilecek açık elektrik kabloları ve trafolardan uzak durulması gerektiğini bildirdi.
Kentte yağışların ardından oluşan sel sularının tahliyesi ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.
ÜNİVERSİTEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Olumsuz hava koşulları eğitim hayatını da etkiledi.
Trablus Üniversitesi Rektörlüğü, kötü hava şartları nedeniyle üniversitedeki eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.