Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gençlerin yazılım alanında yetiştirilmesine yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bilişim Vadisi bünyesinde faaliyet gösteren 42 İstanbul Yazılım Okulu, Vadi İstanbul'daki kampüsünden Sirkeci'deki tarihi Şeker Han'a taşındı.

Yazılım Okulu ve Girişim Ofisi olarak hizmete açılan tarihi hanın açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

GENÇLERE 7 GÜN 24 SAAT TEKNOLOJİ ÜRETME İMKANI

Gençlerin yazılım eğitimine gösterdiği yoğun ilgiye dikkat çeken Bakan Kacır, “42 İstanbul bugün Sirkeci’de şehrimizin tam kalbinde artık çok daha geniş bir yuvaya kavuştu” dedi.

Marmaray, tramvay ve vapurla kolaylıkla ulaşılabilen yeni kampüste gençler, günün her saatinde ekipler kurarak yazılım projeleri geliştirebilecek.

İKİ YAZILIM OKULUNA 103 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

Bakan Kacır, 42 İstanbul ve 42 Kocaeli yazılım okullarına gösterilen ilgiyi rakamlarla ortaya koydu.

Bugüne kadar iki okula toplam 103 bin 661 başvuru yapılırken, 10 bin 200 aday başlangıç eğitimine katıldı. Ana eğitime kabul edilen 2 bin 578 adaydan 431'i temel müfredatı tamamladı.

Bu öğrencilerden 222'si mezun olurken, 209'u yapay zekâ, veri bilimi ve siber güvenlik alanlarında uzmanlaşmak üzere eğitimlerini sürdürüyor.

GENÇLERE ÜCRETSİZ YAZILIM EĞİTİMİ

Proje temelli ve akran öğrenmesine dayalı ücretsiz eğitimlerle Türkiye'nin nitelikli yazılımcı sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Kacır, şunları söyledi:

“Genç nüfusumuz bu vizyonu ülkemizin dört bir yanında karşılığı olan bir teknoloji geliştirme seferberliğine dönüştürmek için en büyük imkanımız.”

TARİH VE TEKNOLOJİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTU

Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Şeker Han, tarihi mirası da geleceğe taşıyacak.

Hanın alt katında ortaya çıkarılan Bizans dönemine ait kalıntılar, öğrencilerin ve ziyaretçilerin erişimine açılacak.

Açılış töreninin ardından Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, tarihi kalıntıların bulunduğu katta incelemelerde bulundu.