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Yerel Şiddetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu
Yerel

Şiddetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-21 09:14:00 -
Şiddetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman yerini rüzgara bıraktı.

Kars Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bazı iş yerlerinin çatıları da şiddetli rüzgarın etkisiyle yerlerinden sökülerek uçtu.

Belirli noktalardan geçen yüksek gerilim hatlarına zarar veren çatı parçaları, sanayideki 13’üncü bloğa giden yolun kapanmasına da neden oldu.

Aras EDAŞ ekipleri arıza yaşanan elektrik hatlarında çalışma yaptı. AA
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