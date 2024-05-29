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Dünya Şiddetli fırtına koca uçağı döndürdü!
Dünya

Şiddetli fırtına koca uçağı döndürdü!

Yeniakit Publisher
2024-05-29 23:49:00 - 2024-05-29 23:53:14

ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü.

ABD'de Texas eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor. Dallas Fort Worth Havalimanı'nda American Airlines'a ait park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile körükten kurtularak döndü.

700 uçuş ertelendi

Söz konusu uçak, saatte yaklaşık 130 kilometre hızla esen fırtınadan etkilenen "birkaç" uçaktan biri olurken, 700 kadar uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

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