‘Şiddetle mücadeleye meslekler üzerinden yaklaşmak yanlış'

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Ülkemizde sağlıkta şiddet olayları artarak devam ederken, yaşanan şiddet olaylarının son kurbanı Konya’da Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ekrem Karakaya oldu. Yaşanan olayın ardından hekimler tek ses ve tek yürek olurken Türk Veteriner Hekimleri Birliği’de resmi internet sitesinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Görevi başında bir hekimin ve tıbbi sekreterin cinayete kurban gitmesini şiddetle kınıyor ve yetkilileri acilen çok etkili önlemler almaya davet ediyoruz. 25 Nisan 2022 tarihinde halk sağlığını korumaya çalışırken görevi başında sırtından bıçaklanarak katledilen Veteriner Hekim Volkan Lale ile ilgili sağlık camiası olarak hiç bir tepki ortaya koymayanları da kınıyoruz. Şiddet meslek tanımaz, şiddetle mücadeleye meslekler üzerinden yaklaşmak son derece yanlış ve üzücüdür. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerine yer verildi.