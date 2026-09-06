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Yerel Şiddete maruz kalan kadını araya girerek kurtarmak isterken bıçaklandı
Yerel

Şiddete maruz kalan kadını araya girerek kurtarmak isterken bıçaklandı

Yeniakit Publisher
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Adıyaman'da kimliği belirsiz şahıs sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi. Bu esnada kimliği belirsiz şahıs elindeki bıçakla U.Y.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Adıyaman’da erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadını kurtarmak isterken bıçaklanan genç yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesinde bir çift arasında tartışma çıktı. İddialara göre, kimliği belirsiz şahıs sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi. Bu esnada kimliği belirsiz şahıs elindeki bıçakla U.Y.’yi bıçaklayarak yaraladı. U.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ile yanında bulunan sevgilisinin ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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