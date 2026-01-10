Şiddet sonucu hayatını kaybetti! Şüpheli ölümü... İlgili bomba iddia
Gaziantep'te 10 gün boyunca şiddet sonucu Hayatını kaybetti. Soner isimli şahıs ve anne tarafından alıkonulduğu ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.
Gaziantep'te 10 gün boyunca rehin tutulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Ölümünün şüpheli olduğu, olayın araştırılması için ailenin çapa sarfettiği ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.
Gaziantep'te ismi henüz tam olarak belirlenmeyen kadın İddiaya göre bir evde 10 gün boyunca alıkonularak şiddet görüp darp edilen kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞİDDET GÖRDÜ! ÖLDÜ
Gaziantep'te ismi henüz tam olarak belirlenmeyen kadın İddiaya göre bir evde 10 gün boyunca kapalı tutuldu. İddiaların odağında olan Soner isimli şahıs ve anne tarafından alkonulan kadının bir süre zarfında ağır şiddet ve darbeye maruz kaldığı öne sürüldü. (narkozhaber)
Dünya
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Gündem
Ünlü olmak suç işleme ayrıcalığı getirmiyor! Toplumun yüzde 85’i ünlülere uyuşturucu operasyonlarına hukuki bakıyor
Aktüel
Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!
Ekonomi
Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı
Dünya
BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı!
Dünya
Kuzey Kore Liderinin oğlu olduğunu yayılarak DNA testi çağrısı yaptı: Kim Jong o diyalogdan habersiz! Haber şaşırttı