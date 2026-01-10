Şiddet sonucu hayatını kaybetti! Şüpheli ölümü... İlgili bomba iddia

Gaziantep'te 10 gün boyunca rehin tutulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Ölümünün şüpheli olduğu, olayın araştırılması için ailenin çapa sarfettiği ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

ŞİDDET GÖRDÜ! ÖLDÜ

