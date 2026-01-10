  • İSTANBUL
Bakan Şimşek sanayi verilerini X hesabından duyurdu: Ekonomide çarklar hızlandı! 2026 ‘Reform Yılı’ ile dönüşüm başlıyor İstanbul Valiliği uyardı! Akşam saatlerine dikkat Bornova'da eğitim skandalı! 16 yaşındaki kız evlatlarımızı temizlikçi yapan "öğretmen" serbest bırakıldı! Bakan Uraloğlu 2026’nın ilk açılışını Samsun’da yaptı: Yıllık 645 milyon liralık dev tasarruf! Dnipropetrovsk bölgesinde 130 binden fazla abone elektriksiz kaldı Rusya İskander-M ile vurdu Bakan Murat Kurum: 11 ilimiz Anka kuşu misali küllerinden doğdu Petro’dan ortak ordu çağrısı: ABD’nin işgal bahanesine karşı çıkış Sezen Aksu karantinaya alındı Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti O da tenise gitti: Almanya’nın Ekrem’ine istifa baskısı
Aktüel Şiddet sonucu hayatını kaybetti! Şüpheli ölümü... İlgili bomba iddia
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şiddet sonucu hayatını kaybetti! Şüpheli ölümü... İlgili bomba iddia

Gaziantep'te 10 gün boyunca şiddet sonucu Hayatını kaybetti. Soner isimli şahıs ve anne tarafından alıkonulduğu ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

Gaziantep'te 10 gün boyunca rehin tutulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Ölümünün şüpheli olduğu, olayın araştırılması için ailenin çapa sarfettiği ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

Gaziantep'te ismi henüz tam olarak belirlenmeyen kadın İddiaya göre bir evde 10 gün boyunca alıkonularak şiddet görüp darp edilen kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞİDDET GÖRDÜ! ÖLDÜ

Gaziantep'te ismi henüz tam olarak belirlenmeyen kadın İddiaya göre bir evde 10 gün boyunca kapalı tutuldu. İddiaların odağında olan Soner isimli şahıs ve anne tarafından alkonulan kadının bir süre zarfında ağır şiddet ve darbeye maruz kaldığı öne sürüldü. (narkozhaber)

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Gümrüklerde dev operasyon: İstanbul ve Gürbulak'ta zehir tacirlerine darbe
Ünlü olmak suç işleme ayrıcalığı getirmiyor! Toplumun yüzde 85’i ünlülere uyuşturucu operasyonlarına hukuki bakıyor
Erzincan'da "met" operasyonu
Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu
Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!
Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı
BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı!
Kuzey Kore Liderinin oğlu olduğunu yayılarak DNA testi çağrısı yaptı: Kim Jong o diyalogdan habersiz! Haber şaşırttı
Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz
