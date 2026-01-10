Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar: Kabul ettiler

  • İSTANBUL
Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı. Gece boyunca süren çatışmalar sürerken YPG güçlerini Fırat'ın doğusuna çekilmeyi kabul etti.

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı. Gece boyunca süren çatışmalar sürerken YPG güçlerini Fırat'ın doğusuna çekilmeyi kabul etti.

ÖNCE TAHLİYEYİ KABUL ETTİLER, SONRA ATEŞ AÇTILAR

Suriye ordusu, önceki gün başlattığı operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde hakimiyet sağlamıştı. Suriye Savunma Bakanlığı, örgütün Halep kentini terk ederek Fırat Nehri'nin doğusuna tahliyesini istemişti. Sabah saatlerinde çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti. Tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açmıştı.

 

İKİNCİ KEZ SÜRE VERİLMİŞTİ

Suriye ordusu dün çatışmaların durmasının ardından PKK-YPG-SDG üyelerine Halep'in Şeyh Maksut mahallesini boşaltmaları için bugün öğle saatlerinde ikinci kez süre verdi. Suriye ordusunun, Şeyh Maksut mahallesindeki sivillerin tahliyesi için yerel saatler 16.00 ile 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirildi. Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'nden çıkmayı reddettiği ve çatışmayı sürdürmekte ısrar ettiği öne sürüldü.

 

YPG ÇEKİLMEYİ KABUL ETTİ

Sahada çatışmalar sürerken Şeyh Maksut Mahallesi'nde kontrol sağlandı. Bu gelişmelerin ardından YPG güçleri Fırat'ın doğusuna çekilmeyi kabul etti.

Toshiba

Halep’ten çekilme yetmez. Ülkenin tamamından çekilmek zorundalar.

Vahit

Fırat'ın dogusu onlara mı tahsisli?
