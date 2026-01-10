  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu kafa terörsüz Türkiye istemiyor Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor! Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber! Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi! Gümrüklerde dev operasyon: İstanbul ve Gürbulak'ta zehir tacirlerine darbe Trump: Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğiz Faizin merkezinde faize savaş açtı Silivri’de kirli pazarlıklar deşifre oldu! Aysever’in avukatı İmamoğlu’nun yalan rüzgarını kesti! Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!"
Gündem Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu
Gündem

Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu

İslam coğrafyasının kalbindeki yara Suriye, siyonist katillerin pervasız saldırılarıyla sarsılmaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yayımlanan rapor, İsrail ordusunun 2026 yılına kanlı bir giriş yaptığını ve Suriye topraklarını adeta bir askeri poligon olarak kullandığını gözler önüne serdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yayımlanan rapor gerçekleri ortaya koydu.

İşgalci güçler, sadece sınır ihlalleriyle yetinmeyerek Müslüman topraklarında kalıcı izler bırakmaya çalışıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yayımlanan rapora göre Siyonist askerler, Kuneytra kırsalındaki stratejik Tel el-Ahmar ve Tel el-Ahmar el-Garbi tepelerine çıkarak bu noktalara kirli bayraklarını dikme cüretinde bulundu.

Hastaneleri havaya uçuracak kadar alçaldılar

Gözü dönmüş işgal ordusu, sadece canlıları değil, bölgenin tarihini ve sağlık kurumlarını da hedef alıyor. 1970'lerden bu yana ayakta kalan Golan Hastanesi'nin kalıntıları, siyonistlerin yerleştirdiği patlayıcılarla tamamen havaya uçuruldu. Ağır vasıtalarla tampon bölgeye giren terör devleti unsurları, hastane enkazını imha ederek bölgede şiddetli sarsıntılara ve korkuya neden oldu.

Suriyeli gençler kaçırılıyor, işgalci kayak yapıyor

Siyonist zulmü sadece taşla toprakla sınırlı kalmıyor:

  • İnsan kaçırma: 8 Ocak tarihinde Ayn el-Beyda kavşağında 4 Suriyeli gencin, işgalci askerler tarafından derdest edilerek İsrail tarafına kaçırıldığı bildirildi.
  • Cebel Şeyh'te provokasyon: İşgalci ordunun sözde "Alpinist Birimi", Müslüman toprağı olan Cebel Şeyh zirvesinde askeri tatbikat yaparken, bir yandan da kayak yapıp fotoğraf paylaşarak İslam dünyasıyla alay ediyor.

ULUSLARARASI KAMUOYU SESSİZ, ÜMMET TEPKİLİ 

SOHR, siyonist güçlerin tüm bu açık işgal ve ihlallere rağmen Suriye Geçiş Hükümeti'nin konuyu diyalogla çözme arayışını eleştirdi. Siyonistlerin Suriye'nin güneyini bir askeri test sahasına çevirmesine karşı uluslararası kamuoyunun suskunluğu ise "zulme rıza zulümdür" sözünü bir kez daha hatırlattı.

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu
Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Gündem

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Suriye ordusu Halep'te ilerliyor!
Suriye ordusu Halep'te ilerliyor!

Dünya

Suriye ordusu Halep'te ilerliyor!

Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi!
Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi!

Gündem

Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Can

Gariban kürtlere gelince aslan kaplan kesilenler nerdesiniz. İsraile bir şey söyleyinde görelim.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23