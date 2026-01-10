Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yayımlanan rapor gerçekleri ortaya koydu.

İşgalci güçler, sadece sınır ihlalleriyle yetinmeyerek Müslüman topraklarında kalıcı izler bırakmaya çalışıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yayımlanan rapora göre Siyonist askerler, Kuneytra kırsalındaki stratejik Tel el-Ahmar ve Tel el-Ahmar el-Garbi tepelerine çıkarak bu noktalara kirli bayraklarını dikme cüretinde bulundu.

Hastaneleri havaya uçuracak kadar alçaldılar

Gözü dönmüş işgal ordusu, sadece canlıları değil, bölgenin tarihini ve sağlık kurumlarını da hedef alıyor. 1970'lerden bu yana ayakta kalan Golan Hastanesi'nin kalıntıları, siyonistlerin yerleştirdiği patlayıcılarla tamamen havaya uçuruldu. Ağır vasıtalarla tampon bölgeye giren terör devleti unsurları, hastane enkazını imha ederek bölgede şiddetli sarsıntılara ve korkuya neden oldu.

Suriyeli gençler kaçırılıyor, işgalci kayak yapıyor

Siyonist zulmü sadece taşla toprakla sınırlı kalmıyor:

İnsan kaçırma: 8 Ocak tarihinde Ayn el-Beyda kavşağında 4 Suriyeli gencin, işgalci askerler tarafından derdest edilerek İsrail tarafına kaçırıldığı bildirildi.

8 Ocak tarihinde kavşağında 4 Suriyeli gencin, işgalci askerler tarafından derdest edilerek tarafına kaçırıldığı bildirildi. Cebel Şeyh'te provokasyon: İşgalci ordunun sözde "Alpinist Birimi", Müslüman toprağı olan Cebel Şeyh zirvesinde askeri tatbikat yaparken, bir yandan da kayak yapıp fotoğraf paylaşarak İslam dünyasıyla alay ediyor.

ULUSLARARASI KAMUOYU SESSİZ, ÜMMET TEPKİLİ

SOHR, siyonist güçlerin tüm bu açık işgal ve ihlallere rağmen Suriye Geçiş Hükümeti'nin konuyu diyalogla çözme arayışını eleştirdi. Siyonistlerin Suriye'nin güneyini bir askeri test sahasına çevirmesine karşı uluslararası kamuoyunun suskunluğu ise "zulme rıza zulümdür" sözünü bir kez daha hatırlattı.