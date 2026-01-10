169 yıllık tarihi cami restore ediliyor! "Burası bizim geçmişimiz"

İzmit'in Akçakoca Mahallesi'nde bulunan ve 1857 yılında inşa edilen tarihi Hacı Ayvaz Camii, depremler sonrası aldığı ağır hasarın ardından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Kültür varlığı olarak tescilli olan ve restorasyon süreci Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında ele alınan cami, özellikle minaresinde oluşan çökme tehlikesi nedeniyle uzun süre ibadete kapalı kaldı. Kocaeli'nin en eski yerleşim alanlarından biri olan Akçakoca Mahallesi'nde yer alan ve tarihi dokusuyla kentin sembol yapıları arasında gösterilen Hacı Ayvaz Camii için, 2021 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yapılan resmi başvurularla sürecin başlatılması talep edildi. Yıllar süren girişimlerin ardından restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 ay önce fiilen başladı ve çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, sürecin uzun ve zorlu geçtiğini ancak gelinen noktanın sevindirici olduğunu belirterek, tarihi caminin yeniden ibadete açılacak olmasından mahalle sakinleri adına büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Hacı Ayvaz Camii'nin durumunun hassas ve zor olduğunu belirten Şahin, "Camimiz çok eskiydi. Duvarlarıyla, çevresiyle, dört duvarıyla ciddi anlamda yıpranmıştı ama özellikle minaresi çok büyük tehlike arz ediyordu. Minarenin çökmesi an meselesiydi. Allah korusun birinin başına bir şey gelse bunun vebalini kimse ödeyemezdi. Biz hiç vakit kaybetmeden gerekli evraklarımızı hazırladık ve 2021 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne resmi başvurumuzu yaptık" cümlelerini kullandı.

Minareyle ilgili yaşanan tehlikeye dikkat çeken Şahin, "Minaremizin çökme riski ortaya çıktığında çok tedirgindik. Çünkü mahalle içinde, insanların sürekli geçtiği bir noktadaydı. Büyükşehir belediyemiz, vakıflarla yapılan anlaşma çerçevesinde geldi. Minareyi güvenli bir şekilde indirdi, temizledi. Şu anda Allah'a şükür hiçbir tehlike arz eden durum kalmadı. Büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu" şeklinde konuştu.

"Kapıları yeniden ibadete açacağız"

Sürecin uzamasının nedenlerini de açıkça anlatan Şahin, "Vakıflarla yazışmalarımız oldu. Bize söylenen, ödeneklerin biraz geciktiği, bütçe beklenildiğiydi. ‘Ödenek yok, ödenek çıktığında yapılacak' denildi. Bu yüzden süreç uzadı. Ama biz hiçbir zaman bunun arkasını bırakmadık. Gittik, geldik, takip ettik, dilekçelerimizi verdik, konunun üstünde durduk. Çünkü burası tarihi bir cami, tarihi bir yapı. Bırakırsan kendi haline terk olur, ama biz bırakmadık" dedi.

Restorasyonun başlamasıyla birlikte yaşadığı mutluluğu da dile getiren Şahin, "Yaklaşık 3 ay önce Hacı Ayvaz Camimizde tamirat başladı. O günü hiç unutmam. Çünkü yıllardır beklediğimiz bir gündü. Şu ana kadar çok güzel bir yol alındı. Çalışan arkadaşlardan Allah razı olsun, gerçekten çok güzel, titiz çalışıyorlar. Benim kanaatime göre 5 aya kalmaz, hatta belki daha kısa sürede camimiz tamamlanır. İnşallah birkaç ay içinde kapılarını yeniden ibadete açarız" ifadelerini kullandı.

"Burası bizim geçmişimiz"

Caminin yeniden hizmete açılmasının mahalle için taşıdığı anlamı da vurgulayan Şahin, "Tarih kokan bu mahallemizin tarihi camisinin tekrar ayağa kalkması bizim için büyük bir mutluluk. Bu sadece bir bina değil. Burası bizim geçmişimiz, hatıramız, kültürümüz. Vatandaşımızın gelip gönül rahatlığıyla ibadet edeceği bir mekân olacak" dedi.