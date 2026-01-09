Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor

Suriye ordusu büyük operasyon başlattı

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütünün tacizlerine karşı Halep'in mahallelerinde geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu.

Kontrol altına alınan bölgeler: Suriye ordusu; Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümünde kontrolü sağlayarak örgüte ağır darbe vurdu.

Tahliye süresi doldu: Ordu, PKK/YPG'li teröristlerin kenti terk etmesi için bugün saat 09.00'a kadar süre tanımıştı. Sürenin dolması ve örgütün geri çekilmeyi reddetmesi üzerine Şeyh Maksud mahallesine yönelik harekatın kapsamı genişletildi.

Sivil koridoru: Sivillerin zarar görmemesi için saat 16.00 ile 18.00 arasında bir insani koridor açıldı ve yaklaşık 142 bin sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı.

Kaypiplar: Son 48 saatteki saldırılarda 7 sivil hayatını kaybederken, yaralı sayısı 52'ye ulaştı.

Askeri durum: PKK/YPG'nin saldırıları sonucunda Suriye ordusuna bağlı askerlerden hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu, ordunun bu saldırılara misliyle karşılık verdiği bildirildi.

Ankara gelişmeleri yakından takip ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Halep’teki operasyonun tamamen Suriye ordusu tarafından yürütüldüğünü belirterek süreci yakından izlediklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki terörle mücadele ve istikrar konularını ele aldı.

Son durum: Ateşkes girişimi ve reddi

Cuma günü sabah saatlerinde kısa süreli bir ateşkes ilan edilse de, PKK/YPG unsurlarının silah bırakmayı ve tahliye otobüslerine binmeyi reddederek ateş açması üzerine çatışmalar yeniden alevlendi. Suriye ordusu, terör noktalarını tank ve topçu atışlarıyla vurmaya devam ediyor.

