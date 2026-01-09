  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu tuzağa sakın düşmeyin! ROKETSAN adıyla inanılmaz sahtekârlık Yurt dışı tatiline izin zorunluluğu! CHP’den ‘daha fazla rezil olmayalım’ yasağı Kolombiya liderinden çarpıcı çıkış: ABD tehdidi artık gerçek Tanju duayı abartınca Bolu’ya felaket getirmiş! 1.5 metrelik kar yağışını kendi duasına bağladı Bakan Kacır: Dev bir etkinliğe imza atacağız Dünya uzayı Türkiye'den izleyecek İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti!
Gündem Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için malum çevreler yine düğmeye bastı. İmamoğlu Suç Örgütü içerisindeki kirli para trafiklerini ve karanlık ilişkileri perdelemekle görevli olduğu iddia edilen Pehlivan’ın tutukluluğuna karşı 34 baro birleşerek yargıya baskı yapmaya yeltendi.

Mahkeme "Tutukluluğa Devam" Dedi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın kritik ismi Mehmet Pehlivan’ın dosyasını inceleyerek kaçma ve delilleri karartma şüphesini göz önünde bulundurdu. Mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun kasası ve sırdaşı olduğu iddia edilen Pehlivan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek adaletin tecellisi yönünde önemli bir adım attı.

Kirli İlişkileri Gizleme Çabası

İmamoğlu’nun belediye kaynaklarını şahsi ikbali için nasıl kullandığına dair kilit bilgilere sahip olduğu değerlendirilen Pehlivan’ın tutuklanması, Saraçhane medyasını ve yandaş baroları paniğe sevk etti. Savunma hakkı maskesi altına sığınan bu barolar, yargının bağımsızlığına dil uzatarak suç şebekesinin çözülmesini engellemeye çalışıyor.

34 Barodan Vesayet Dilekçesi

Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının da bulunduğu 34 yapı, yayınladıkları dilekçeyle adeta hukuku ayaklar altına aldı. Şüphelinin yürüttüğü faaliyetlerin sadece "avukatlık mesleği" olduğunu iddia eden barolar; yolsuzluk ağının nasıl örüldüğünü, milyonluk dairelerin kimlere peşkeş çekildiğini ve bu kirli çarkta Pehlivan'ın üstlendiği kilit rolü ise görmezden geldi.

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye
Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Sosyal Medya

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23