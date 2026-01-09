Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

Mahkeme "Tutukluluğa Devam" Dedi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın kritik ismi Mehmet Pehlivan’ın dosyasını inceleyerek kaçma ve delilleri karartma şüphesini göz önünde bulundurdu. Mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun kasası ve sırdaşı olduğu iddia edilen Pehlivan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek adaletin tecellisi yönünde önemli bir adım attı.

Kirli İlişkileri Gizleme Çabası

İmamoğlu’nun belediye kaynaklarını şahsi ikbali için nasıl kullandığına dair kilit bilgilere sahip olduğu değerlendirilen Pehlivan’ın tutuklanması, Saraçhane medyasını ve yandaş baroları paniğe sevk etti. Savunma hakkı maskesi altına sığınan bu barolar, yargının bağımsızlığına dil uzatarak suç şebekesinin çözülmesini engellemeye çalışıyor.

34 Barodan Vesayet Dilekçesi

Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının da bulunduğu 34 yapı, yayınladıkları dilekçeyle adeta hukuku ayaklar altına aldı. Şüphelinin yürüttüğü faaliyetlerin sadece "avukatlık mesleği" olduğunu iddia eden barolar; yolsuzluk ağının nasıl örüldüğünü, milyonluk dairelerin kimlere peşkeş çekildiğini ve bu kirli çarkta Pehlivan'ın üstlendiği kilit rolü ise görmezden geldi.