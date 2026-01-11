  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aslan'ın evinde kanarya fırtınası Fener kupanın sahibi oldu: 2-0 SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı Siviller kalkan, mezarlık karargah: Terör örgütünün kalleşliği tescillendi! ABD basını yazdı! "Üçlü Savunma İttifakı" İsrail’in uykusunu kaçırdı Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: MİT yoğun çaba gösterdi Şara’nın danışmanından tarihi uyarı: Kaostan beslenenler ders çıkarsın Suriye'den Halep mesajı: Kaosa bel bağlayanlar dersini aldı! Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu Erdoğan'dan kendisini bekleyen gazetecilere jest! 169 yıllık tarihi cami restore ediliyor! "Burası bizim geçmişimiz"
Yaşam Bir anne evladına bunu nasıl yapar! Hatay’da vicdanları sızlatan olay
Yaşam

Bir anne evladına bunu nasıl yapar! Hatay’da vicdanları sızlatan olay

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay’da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, bir annenin 12 yaşındaki çocuğunu suça alet ettiğini ortaya koydu. Olay sonrası çocuk devlet korumasına alınırken anne cezaevine gönderildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşanan olay, “suça sürüklenen çocuklar” gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Annesi tarafından telefon çaldırılan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı. Çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan anne mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Cep telefonu çaldı

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşayan Fulya Kaya'nın çocuğuna ait cep telefonu çalınmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde sokak üzerinden geçen annenin, yanındaki evladına telefonu çaldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekiplerinin çalışmalarında, annenin yabancı uyruklu H.A. olduğu, çocuğun ise V.I. olduğu tespit edildi. Annenin kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olduğu ve tutuklandığı öğrenilirken, çocuğunun devlet korumasına alındığı öğrenildi.

2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar
2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar

Aktüel

2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar

Camide pes dedirten ayakkabı hırsızlığı
Camide pes dedirten ayakkabı hırsızlığı

Yerel

Camide pes dedirten ayakkabı hırsızlığı

Ayakkabı hırsızı kameraya böyle yakalandı
Ayakkabı hırsızı kameraya böyle yakalandı

Yerel

Ayakkabı hırsızı kameraya böyle yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23