Aktüel
Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!
Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!

İş başvurularının hakkında yapılan bir ankete göre: İş arama sürecinin adeta bir korku filmine dönüştüğünü ortaya çıkarırken son ankete göre, iş bulma konusunda kullanıcıların üçte biri flört uygulamalarını iş bulmak için kullandığını söylemesi sonucu iş dünyası ayağa kalktı!

Foto - Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!

İş başvurularının çoğu zaman yapay zekâ destekli tarama sistemleri tarafından değerlendirildiği günümüz iş piyasasında, çevre yapmak neredeyse tek geçerli yol haline geliyor.

Foto - Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!

yöneltti: Flört uygulamaları üzerinden iş aramak. ResumeBuilder'ın yaptığı son ankete göre, kullanıcıların üçte biri flört uygulamalarını iş bulmak için kullandığını söylüyor. Yaklaşık her 10 kişiden biri de bu uygulamalara girme nedeninin esas olarak iş bulmak olduğunu belirtiyor. euronews'un yaptığı haberin detayları şöyle...

Foto - Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!

Bu durum, iş arayan bazı kişileri sıra dışı bir çözüme Ankete katılanların yüzde 66’sı, girmek istedikleri şirketlerde çalışan kişileri özellikle aradığını; yüzde 75’i ise hedefledikleri pozisyonlarda çalışanlarla bilinçli olarak eşleştiğini ifade ediyor. ResumeBuilder.com’un baş kariyer danışmanı Stacie Haller, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “İş arama sürecinin adeta bir korku filmine dönüştüğü ortamda, insanların öne çıkabilmesinin tek yolu çevre yapmak,” değerlendirmesinde bulundu. Flört uygulamalarını iş amaçlı kullananların yüzde 88’i, bu yolla profesyonel bir bağlantı kurmayı başardığını söylüyor. Bu bağlantılar çoğunlukla mentorluk, kariyer tavsiyesi, mülakat fırsatı, iş ilanı bilgisi ya da referans şeklinde gerçekleşiyor. Gizmodo'ya göre katılımcıların yüzde 37’si, bu sayede doğrudan iş teklifi aldığını belirtti.

Foto - Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!

İlginç bir detay ise bu temasların bazen profesyonel sınırların ötesine geçmesi: Ankete katılanların yüzde 38’i, iş bulmak amacıyla bağlantı kurdukları kişilerle aynı zamanda romantik ya da fiziksel bir ilişki yaşadıklarını söyledi. Şirketler artık başvuruları ön elemeden geçirmek için yapay zeka sistemlerine başvuruyor. Bu sistemler, özgeçmişleri saniyeler içinde tarayarak şirketlere zaman kazandırsa da algoritmalara gömülü önyargılar nedeniyle sıkça eleştiriliyor. Uzmanlara göre, yapay zekâ en nitelikli adayları seçmek için ideal bir araç değil. Buna rağmen şirketler, yüksek işsizlik oranı, tek bir ilana gelen binlerce başvuru ve LinkedIn gibi platformların başvuruyu kolaylaştırması Eşitsizlik riski artıyor Ancak çevre yapmaya dayalı bir iş piyasası, aynı zamanda eşitsizlik riskini de beraberinde getiriyor. Bazı adaylar, zaten var olan sosyal ağları sayesinde bu süreçte belirgin bir avantaja sahip oluyor. Ankete göre katılımcıların yüzde 42’si zorlu iş piyasası nedeniyle, yüzde 29’u çaresizlikten ya da kariyerinde ilerlemek için, yüzde 22’si ise başka hiçbir yerde çevre imkanı bulamadığı için flört uygulamalarına yöneldiğini söylüyor.

Foto - Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!

Araştırmaya göre, iş arayışı için tasarlanmamış olmalarına rağmen Tinder ve Bumble, bu amaçla en sık kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, bazı platformlar bu ihtiyacı açıkça sahipleniyor. Örneğin, yalnızca davetle girilebilen ve üyelik esasına dayanan Raya, kendisini “dünyanın dört bir yanından insanların bağlantı kurup işbirliği yapabildiği özel bir topluluk” olarak tanımlıyor. Uygulama çoğunlukla flörtle anılsa da, kullanıcılar sektör, pozisyon ya da şirket bazlı aramalar yapabiliyor. Benzer şekilde, LGBTQ+ flört uygulaması Grindr da çevre yapma amaçlı kullanımın yaygın olduğunu kabul ediyor. Grindr Ürün Direktörü AJ Balance, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, uygulamanın aylık ortalama 15 milyon kullanıcısının yaklaşık dörtte birinin çevre için platformu kullandığını söyledi.

