Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!

İlginç bir detay ise bu temasların bazen profesyonel sınırların ötesine geçmesi: Ankete katılanların yüzde 38’i, iş bulmak amacıyla bağlantı kurdukları kişilerle aynı zamanda romantik ya da fiziksel bir ilişki yaşadıklarını söyledi. Şirketler artık başvuruları ön elemeden geçirmek için yapay zeka sistemlerine başvuruyor. Bu sistemler, özgeçmişleri saniyeler içinde tarayarak şirketlere zaman kazandırsa da algoritmalara gömülü önyargılar nedeniyle sıkça eleştiriliyor. Uzmanlara göre, yapay zekâ en nitelikli adayları seçmek için ideal bir araç değil. Buna rağmen şirketler, yüksek işsizlik oranı, tek bir ilana gelen binlerce başvuru ve LinkedIn gibi platformların başvuruyu kolaylaştırması Eşitsizlik riski artıyor Ancak çevre yapmaya dayalı bir iş piyasası, aynı zamanda eşitsizlik riskini de beraberinde getiriyor. Bazı adaylar, zaten var olan sosyal ağları sayesinde bu süreçte belirgin bir avantaja sahip oluyor. Ankete göre katılımcıların yüzde 42’si zorlu iş piyasası nedeniyle, yüzde 29’u çaresizlikten ya da kariyerinde ilerlemek için, yüzde 22’si ise başka hiçbir yerde çevre imkanı bulamadığı için flört uygulamalarına yöneldiğini söylüyor.