Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!

Bu durum, iş arayan bazı kişileri sıra dışı bir çözüme Ankete katılanların yüzde 66’sı, girmek istedikleri şirketlerde çalışan kişileri özellikle aradığını; yüzde 75’i ise hedefledikleri pozisyonlarda çalışanlarla bilinçli olarak eşleştiğini ifade ediyor. ResumeBuilder.com’un baş kariyer danışmanı Stacie Haller, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “İş arama sürecinin adeta bir korku filmine dönüştüğü ortamda, insanların öne çıkabilmesinin tek yolu çevre yapmak,” değerlendirmesinde bulundu. Flört uygulamalarını iş amaçlı kullananların yüzde 88’i, bu yolla profesyonel bir bağlantı kurmayı başardığını söylüyor. Bu bağlantılar çoğunlukla mentorluk, kariyer tavsiyesi, mülakat fırsatı, iş ilanı bilgisi ya da referans şeklinde gerçekleşiyor. Gizmodo'ya göre katılımcıların yüzde 37’si, bu sayede doğrudan iş teklifi aldığını belirtti.