Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Türkiye zirveyi zorluyor! Tekne ve yat yapımında ilk 5’teyiz
IHA Giriş Tarihi:

Türkiye zirveyi zorluyor! Tekne ve yat yapımında ilk 5’teyiz

Tekne ve yat yapımında Türkiye dünyada beşinci sırada ve gittikçe de zirveye yükseliyor. İşte ayrıntılar…

#1
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor! Tekne ve yat yapımında ilk 5’teyiz

Trabzon'un Of ilçesinde inşa edilen 22 metrelik iki yat, tersaneden iki tıra yüklenerek yaklaşık 1 kilometrelik mesafenin ardından Of limanında denize indirildi. Yatlar, İstanbul Boğazı'nda turistik amaçlı hizmet vereceği belirtildi.

#2
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor! Tekne ve yat yapımında ilk 5’teyiz

Yatların tersaneden tırlarla yüklenmesi ve denize indirilme işlemi bir günü bulurken, yaklaşık 1 kilometrelik yolculuğu ise 5 dakika sürdü.

#3
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor! Tekne ve yat yapımında ilk 5’teyiz

Trabzon'un Of ilçesi Kıyıcık mevkiinde, Hayrat yolu üzerinde gemi, tekne ve deniz araçları imalatı yapan Zafer Dinç, bölgenin gemi imalatında köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, yaptıkları iki adet yatın İstanbul'da hizmet vereceğini belirtti.

#4
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor! Tekne ve yat yapımında ilk 5’teyiz

Üretimi talep doğrultusunda yaptıklarını vurgulayan Dinç, "Yatları İstanbul'da gezinti teknesi olarak kullanılmak üzere tasarladık ve bu doğrultuda imalatını yaptık. Buradan denize doğrudan bağlantımız olmadığı için tekneleri karayoluyla taşıyıp vinç yardımıyla denize indirdik. Bu bölgenin gemi imalatında köklü bir geçmişi var. Bunu sadece Of için söylemiyorum; bu işin merkezi Sürmene'dir. Bizim de bu alanda tecrübemiz ve işçiliğimiz iyi. Talep doğrultusunda üretim yapıyoruz. Kimi müşteri iç donanımı kendisi yapmak istiyor, kimi müşteri ise anahtar teslimi tercih ediyor" dedi.

#5
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor! Tekne ve yat yapımında ilk 5’teyiz

Yat işletmecilerinden Gürkan Dayıoğlu yat üretimi bakımından dünyada üst sıralarda yer aldıklarını belirterek, "Yatları sıfırdan yaptırdık. İnce işçiliklerini biz üstlendik, dolayısıyla oldukça emek harcadık. Sonuç çok güzel oldu ve emeğimizin karşılığını aldık. İstanbul Beykoz'dan geliyoruz. Burayı tercih etmemizin nedeni işçiliğin kaliteli olması.

#6
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor! Tekne ve yat yapımında ilk 5’teyiz

Tekneler İstanbul Boğazı'nda turistik amaçlı çalışacak ve turizm sektörüne hizmet edecek. Yat yapımı konusunda dünyada üst sıralardayız. Teknelerimiz 22 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde. Her biri dört kamaralı, çift makineli ve full donanımlı. Teknelerde 50 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyoruz. Denize indirme işlemi riskliydi ama biz Karadenizli olarak riski severiz. Çift tırla iki tekneyi peş peşe deniz kenarına getirdik ve vinç yardımıyla denize indirdik. Tırlara yükleme işlemi bir gün sürdü ve oldukça riskliydi. Tersaneden tırlara yükleme ve denize indirme süreci bir gün sürdü. Ortalama bir kilometreyi beş dakikada katettik. Ekip son derece profesyoneldi" diye konuştu.

#7
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor! Tekne ve yat yapımında ilk 5’teyiz

Yat işletmecilerinden Sefa Zengin de teknelerin yaklaşık bir yıllık çalışma sonucunda tamamlandığını belirterek, "Teknelerimiz tam donanımlı şekilde yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlandı. Trabzon'u tercih etmemizin nedeni ustalarının son derece maharetli olması. İşçiliklerini adeta sanatsal bir şekilde yapıyorlar.

#8
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor! Tekne ve yat yapımında ilk 5’teyiz

Tekne ve yat yapımında Türkiye dünyada beşinci sırada ve gittikçe de yükseliyor. Trabzon'un bu alandaki başarısı gerçekten çok farklı. Genellikle balıkçı tekneleri yapılıyor ancak farklı tekne türleriyle de üretim geniş bir alana yayılıyor. Buradan İstanbul'a gitmemiz hava şartlarına bağlı. Havanın durumuna göre yolculuk 3-4 gün sürüyor" dedi.

