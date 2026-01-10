  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisini bekleyen gazetecilere jest!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisini bekleyen gazetecilere jest!

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini bekleyen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'nda yaptığı bir ziyaretin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaretinin ardından burada kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet etti.

 

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nün top oynadığı yıllarda çok gelip gittiği bir yer olduğunu ve buraya uğrama fırsatı bulduğunu belirterek, "Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

