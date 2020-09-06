  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sıcaktan bunalanlar Ekşisu mesire alanında serinliyor
Aktüel

Sıcaktan bunalanlar Ekşisu mesire alanında serinliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-06 17:29:14 -
Sıcaktan bunalanlar Ekşisu mesire alanında serinliyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki doğal güzelliğiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve dünyada yer altı suyu zenginliği bakımından ender alanlar arasında gösterilen Ekşisu mesire alanı, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak yeri oldu.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Erzincan Belediyesine ait "Ekşisu" olarak bilinen mesire alanı, doğal maden suyunun yanı sıra tatlı su, kaplıca suyu ve kükürtlü su ile bazı rahatsızlıklarına şifa arayanların adresi haline geldi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sıcaktan bunalanlar, termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kent merkezinden Ekşisu mesire alanında su kenarına giderek serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Gürkay Yemlik, serinlemek için ailesiyle Ekşisu mesire alanına geldiğini söyledi.

Yemlik, "Serin ve mükemmel bir doğaya sahip. Herkesin burayı mutlaka gelip görmesini istiyorum. Yaklaşık 1 haftadır sıcaklılar anormal derecede yüksek. Kovid-19 nedeniyle kent merkezinin sıcak havasında bunalanlar şehir merkezine yakınlığı nedeniyle buraya rahatlamak ve serinlemek için geliyor. Özellikle burada yapılan düzenleme sonrası mesire alanı daha da güzelleşmiş." diye konuştu.

Torunu ve ailesi ile vakit geçirmek için mesire alanına geldiğini belirten Rafet Uçar da "Mesire alanında hava serin ve insanı rahatlatıyor. Burada mangalımızı yaktık. Hava sıcaklıkları son zamanlarda çok arttı bu da insanları bunaltıyor. Bizim köyümüzde bulunan sulama barajı aşırı sıcaklar nedeniyle boşalmış durumda." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu tepki gelince 'özür' diledi
Gündem

Bakan Soylu tepki gelince 'özür' diledi

Sel felaketi yaşayan Giresun’daki arama kurtarma bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sırada bir vatandaşın trafiğin sıkışmasına ..
Feci olay: Milli güreşçi hayatını kaybetti!
Gündem

Feci olay: Milli güreşçi hayatını kaybetti!

'Tatar Pehlivan' lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük, iddialara göre kendi çiftlik evinde tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. ..
Kenan Alpay: Bir kişinin iğrenç günahını tüm Müslümanlara yıkamazsınız
Gündem

Kenan Alpay: Bir kişinin iğrenç günahını tüm Müslümanlara yıkamazsınız

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Gazeteci Kenan Alpay, "Bir kişi tarafından işlenen iğrenç bir günahtan ötürü müslümanları suçlamak bir kara..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı