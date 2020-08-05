Sıcaktan bunalan çiftçiler hasatlarını gece yapıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu Ağrı'da çiftçiler, bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle tarlalarda hasat mesaisini gece yapıyor.

Kentte, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, tarlalarda hasada başlayan çiftçileri olumsuz etkiliyor.

Gündüz sıcaklığın 36 dereceyi bulduğu kentte, günün ilk ışıklarıyla işe koyularak tarlalarını traktör ve biçerdöverlerle biçmeye başlayan çiftçiler, sıcaklığın artmasıyla işlerini akşam saatlerinde devam ettiriyor.

Sıcakların yerini serin havaya bıraktığı gecelerde aydınlatma sistemi kurarak hummalı çalışma yapan çiftçiler, traktörlerle bir yandan arpa buğday tarlalarını biçerken, diğer yandan da otları patosa atarak saman haline getiriyor.

Kışın besiye alacakları hayvanları için şimdiden hazırlıklarını tamamlamaya çalışan çiftçiler, gece gündüz demeden tarlalarda hummalı çalışma yürütüyor.

- "Havalar çok sıcak olduğu için gece çalışmayı tercih ediyoruz"

Çiftçi Nizamettin Akkılıç, AA muhabirine, temmuzun ilk haftasında tarlaları biçmeye başladıklarını, son günlerde havaların aşırı sıcak olması nedeniyle gündüz tarlada çalışırken çok zorlandıklarını söyledi.

Geceleri çalışmanın daha verimli odluğunu ifade eden Akkılıç, şöyle konuştu:

"Gündüz bunaltıcı sıcaklar var, bu yüzden çalışmak çok yorucu oluyor. Gece serin olduğu için çalışırken yorulmuyoruz. Hasat zamanı olduğu için arpa tarlalarını biçiyoruz. Gündüz de çalışan var ama geceleri çalışmayı tercih edenlerin sayısı daha fazla. Bir haftadır arpa tarlalarını biçmeye başladık, 3-4 gündür geceleri de çalışıyoruz."



