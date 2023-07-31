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Yaşam Sıcaktan bitkin düşen kargayı su dökerek serinletti
Yaşam

Sıcaktan bitkin düşen kargayı su dökerek serinletti

Yeniakit Publisher
2023-07-31 17:19:00 -

Bingöl’de sıcaklardan bitkin düşen kargayı bir vatandaş elindeki pet şişeden ile su dökerek serinletti.

Bingöl merkez Uydukent Mahallesi'nde sıcaktan bunalan karga, bir vatandaşın koluna kondu. Elindeki pet şişe ile su içirmeye çalışan vatandaş, sıcaklardan bunalan kargayı üzerine su dökerek serinletti. Kendisini serinleten vatandaşın elinde ve omuzunda bir süre bekleyen karga, daha sonra uçup gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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