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Yerel Sıcaklık artınca Adanalı şehri terk etti
Yerel

Sıcaklık artınca Adanalı şehri terk etti

Yeniakit Publisher
2023-06-11 10:55:00 - 2023-06-11 10:55:45
Sıcaklık artınca Adanalı şehri terk etti

Adana’da hava sıcaklığı nem ile birlikte 40 dereceye yaklaşınca vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip şehri terk etti.

Yaz ayına girilmesiyle birlikte Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da hava sıcaklığı her geçen gün biraz daha artıyor. Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklığının gölgede 30 derece olduğu Adana’da yüzde 70’lere varan nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor. Sıcak ve nemli havanın bunalttığı Adanalılar ise hafta sonunu fırsat bulup şehri terk etti. Sokaklar pandemi günlerini aratmayacak şekilde boş kaldı. Adanalılar denize ya da yaylaya giderek sıcaktan kurtulmanın peşine düştü.

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