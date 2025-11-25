Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu
Ukrayna'dan gelen açıklama dünyada geniş yankı uyandırdı. Açıklamaya göre; Ukrayna, Rusya'da uçak tamir fabrikası, İHA üretim tesisi ve 2 petrol tesisine saldırdı.
krayna ordusunun, Rusya'daki bir uçak tamir fabrikası, insansız hava aracı (İHA) üretim tesisi ve 2 petrol tesisine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki bazı hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya'daki bir uçak tamir fabrikası, İHA üretim tesisi ve 2 petrol tesisine hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.