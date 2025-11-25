  • İSTANBUL
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu

Ukrayna'dan gelen açıklama dünyada geniş yankı uyandırdı. Açıklamaya göre; Ukrayna, Rusya'da uçak tamir fabrikası, İHA üretim tesisi ve 2 petrol tesisine saldırdı.

krayna ordusunun, Rusya'daki bir uçak tamir fabrikası, insansız hava aracı (İHA) üretim tesisi ve 2 petrol tesisine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki bazı hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'daki bir uçak tamir fabrikası, İHA üretim tesisi ve 2 petrol tesisine hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

