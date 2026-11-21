İran donanmasından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda uyarılara rağmen yasak bölgeden geçen ve navigasyon sistemlerini kapatan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ifade edildi.

Tankerin daha sonra alev aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Tanker sahiplerini ve operatörlerini, yasak bölgelerde seyahat etmenin, mürettebatın hayatı ve gemilerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyoruz" denildi.

İran donanmasından daha sonra yapılan açıklamada ise öğleden sonra bir tankerin, uyarılara rağmen navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki bir bölgeye girdiği, deniz mayınına çarptığı ve alev aldığı aktarıldı.