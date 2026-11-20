Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında malvarlıklarına el konulan Hedef Holding yöneticileri Namık Kemal Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp kardeşlerin, geçmişte medya üzerinden nasıl parlatıldığı gündeme geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar’ın, Gökalp kardeşlerle yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı yazıda övgü dolu ifadeler kullandığı görüldü.

“500 milyar liralık hedef tutmuş” diyerek övgüler dizmişti

Munyar, söz konusu yazısında Namık Kemal Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp’in 2008 krizinin hemen ardından kurdukları yapıyla 500 milyar liralık işlem hacmine ulaştığını öne sürerek, "Mehmet Ziya Gökalp ve Namık Kemal Gökalp’in 17 yıl önce belirledikleri ‘finansal ekosistem oluşturma’ hedefi tutmuş görünüyor" ifadeleriyle fon vurguncusu kardeşlere methiyeler dizmişti.

Fon büyüklüklerini öne çıkarmıştı

Yazıda, holding bünyesindeki şirketlerin 180 milyar lirayı aşan piyasa değerine ulaştığı, Hedef Portföy’ün 165 milyar lira ile zirveyi gördüğü ve İnfo Yatırım’ın halka arz rekorları kırdığı yönündeki beyanlara geniş yer verilmişti. Ayrıca aile fertlerinden Mehmet Faysal Gökalp’in başkanı olduğu Seyitler Kimya’nın ihracat başarıları ile Hedef Yatırım Bankası’nın 3 milyar liralık sermaye artışı onayına da dikkat çekilerek Gökalp kardeşlerin finansal gücü vitrine çıkarılarak cilalanmıştı.

Malvarlıklarına el konulması kararının ardından Munyar’ın fon yolsuzluğu yapanlara yönelik bu övgü dolu satırları, kamuoyunda büyük tepki çekti.

Dayanışmanızı fon yolsuzluğu yapanlar için de devam ettirecek misiniz?

Fonculara övgüler dizen Vahap Munyar’ın başında olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, kayyım atanan Sözcü'nün önünde poz vererek 'dayanışma' mesajı verdi.

Paylaşımın ardından "Dayanışmanızı fon yolsuzluğu yapanlar için de devam ettirecek misiniz?" yorumları yapıldı.

Sözcü'ye kayyım

Sözcü Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sözcü TV ve sozcu.com.tr'nin bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Tic. A.Ş.'ye yargı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Yürütülen soruşturmalar ve MASAK raporlarının incelenmesi neticesinde; Akbay’ın yurt dışındaki banka hesapları üzerinden, grubun medya yapılanmasında yer alan şirketleri finanse ettiği ve bu yapıların fon akışının mercek altına alındığı belirtiliyor.