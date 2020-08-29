  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sıcak havadan bunalanlar Abant'ta yoğunluk oluşturdu
Aktüel

Sıcak havadan bunalanlar Abant'ta yoğunluk oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-08-29 15:00:54 -
Sıcak havadan bunalanlar Abant'ta yoğunluk oluşturdu

BOLU (AA) - Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, sıcak havanın da etkisiyle tatilci yoğunluğu yaşandı.

Hava sıcaklığının kent merkezinde 35 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar, Abant Tabiat Parkı'nı tercih etti.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelenler, girişte zaman zaman uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Serin havası ve doğasıyla tatilcileri cezbeden Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklet turu atarak, faytona binerek, piknik alanlarında dinlenerek zaman geçiriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'
Dünya

Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'e uymayan Fransız gemisinin yaşadığı sıkıntı telsiz konuşmalarına yansıdı. Bölgedeki Fransız ..
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı