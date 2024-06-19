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Yerel Sıcak hava onları da strese soktu! Bakın neler yaşıyorlar
Yerel

Sıcak hava onları da strese soktu! Bakın neler yaşıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-06-19 19:52:00 -
Sıcak hava onları da strese soktu! Bakın neler yaşıyorlar

Yurt genelinden sıcak havalar etkili oluyor. Sıcak havan yalnızca insanları değil hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yozgat'ta çobanlık yapan bir vatandaş, hayvanların stres sebebiyle süt veriminde düşüş olduğunu belirtti.

Yozgat’ta son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcakları, insanları etkilediği gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor. Çobanlar merada otlayan hayvanların üzerine pet şişelerle su dökerek ya da derelere sokarak serinletiyor. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında uzun yıllar çobanlık yapan Lokman Atıl, yüksek sıcak nedeniyle oluşan bunaltıcı havanın, süt sığırlarını strese soktuğunu hatta bazı sağlık sorunlarına neden olduğunu söyledi.

Öğle saatlerinde 30 dereceyi geçen hava sıcaklıkları nedeniyle Atıl, merada otlattığı hayvanlarını farklı yöntemlerle serinletmeye çalışıyor. Atıl, hayvanlarını yanlarına aldıkları pet şişelerle hem de dereye sokarak serinletip stresten uzak tutmaya çalışıyor.

Merada hayvanların sıcak hava nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten Atıl, “Araplı kasabasında çobanlık yapıyorum, şu an mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyrediyor. Hayvanlar nefes almakta çok zorluk çekiyor, aşırı sıcak. Sabah saat 08.00 ila 19.00 saatlerinde hayvanlar güneşe maruz kalıyor, bu da hayvanlarda aşırı strese ve süt veriminin düşmesine neden oluyor. Hatta hayvanların gözlerinde akıntılara neden oluyor. Hayvanların strese girmesiyle süt veriminin düşmemesi için de dere yataklarından uzaklaşmıyoruz çıkarsak bile hayvanları pet şişelerle ıslatarak stresten oluşacak durumları azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

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