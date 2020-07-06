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Aktüel

Sıcak hava Meriç Nehri'nin debisini düşürdü

Su seviyesinin azalmasıyla nehrin ortasında kum adacıkları oluştu

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:33:35 -
Sıcak hava Meriç Nehri'nin debisini düşürdü

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Meriç Nehri'nin debisi, kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak düştü.

Edirne ve çevresinde uzun süredir yağışın olmaması ve sıcak havanın etkisiyle nehirdeki su seviyesi düşüşe geçti.

Kentte etkisini gösteren aşırı sıcaklar, kış ayları ve baharda taşkınların yaşandığı Meriç Nehri'nde debinin düşmesine neden oldu.

Su seviyesinin azalmasıyla Meriç Nehri yatağında kum adacıkları oluştu.

Bu kum adacıkları, nehirden beslenen kuşların uğrak mekanı oldu.

DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 71 metreküp olarak kaydedildi.

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