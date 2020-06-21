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Dünya

Sibirya'da sıcaklık olağandışı bir oranda arttı

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, Sibirya'daki sıcaklığın iklim değişikliği nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 01:23:00 -
Sibirya'da sıcaklık olağandışı bir oranda arttı

İklim değişikliği üzerine yapılan bir araştırma, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Avrupa Komisyonu'na bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, iklim değişikliği sebebiyle Sibirya'daki sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini tespit etti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sibirya'da küresel olarak en sıcak Mayıs ayının yaşandığı ve sıcaklığın mevsim normallerinden 10°C kadar daha yüksek seyrettiği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Freja Vamborg, bölgedeki sıcaklıkların kış ve ilkbahar mevsimleri boyunca olağandışı bir şekilde artış gösterdiğini belirterek yaşanan sıcaklık artışlarının endişe verici boyutta olduğunu söyledi.

Rosgidromet Hava Servisi’nin baş meteoroloji uzmanı Marina Makarova ise, Sibirya'daki sıcaklık artışının kış mevsiminde mevsim normallerinin 6°C üzerinde olduğuna dikkat çekerek, bu kış Sibirya'da kayıt altına alınan sıcaklıkların, 130 yıldan bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklık değerleri olduğunu ifade etti.

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