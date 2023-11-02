Siber saldırıya karşı otomatik yedekleme yapın

Kullanıcıların çok az manuel müdahaleyle veya hiç manuel müdahale olmadan verilerini yedeklemelerine olanak tanıyan otomatik yedekleme, veri kopyalarını daha hızlı oluşturarak insan hatasına neden olabilecek karmaşık görevleri ortadan kaldırıyor.

Hayati verileri yedeklemek zaman alıcı olsa da birden fazla yedekleme oluşturmak manuel olarak yapıldığında daha da fazla zaman kaybına neden oluyor. İşlem öncesinde, sırasında ve sonrasında, beklemedeki ve aktarım halindeki tüm verileri güvence altına almak için üst düzey şifreleme protokolleri uygulayan otomatik yedekleme yazılımları, bir veri kopyasının hem fiziksel hem de bulut depolama alanında güvenle tutulmasını sağlıyor.

5 avantaj sunuluyor

Siber koruma alanında küresel hizmet sunan Acronis, otomatik yedekleme yazılımının sağladığı 5 avantajı paylaştı.

Zaman Tasarrufu: Otomatik yedeklemeler size önemli ölçüde zaman kazandırabilir. Birkaç seçeneği ayarladığınızda yazılım, insan müdahalesi veya sürekli izleme olmadan sistemlerinizi ve verilerinizi yedekler.



Gelişmiş Güvenilirlik: Otomatik yedeklemenin en önemli faydalarından biri güvenilirliğidir.

Pratik ve Kolay Kurulum: Veri yedeklemeleri, özellikle de verilerinizin kopyalarını düzenli olarak alıyorsanız çok zor görünebilir. Ancak otomasyon sayesinde verilerinizi düzenli olarak yedeklemek yalnızca birkaç işlem gerektirir.

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Gelişmiş Güvenlik: Modern yedekleme ve geri yükleme çözümleri, sıfırıncı gün açıklarından kaynaklanan saldırılar da dahil olmak üzere siber saldırıların yerel yedekleme ve cihaz verilerine zarar vermesini engellemek için siber güvenlik yazılımı da gerektirebilir.

Avantajlı Maliyetler: Yedekleme ve siber güvenliğin entegre edilmesi, evdeki PC veya Mac kullanıcılarına maliyet tasarrufu sağlayabilir çünkü yalnızca verilerini tamamen koruyan tek bir çözüm için ödeme yapmaları gerekir.