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Ekonomi Siber çetelere fırsat vermeyin! İndirimler başınıza dert olmasın
Ekonomi

Siber çetelere fırsat vermeyin! İndirimler başınıza dert olmasın

Yeniakit Publisher
2023-11-10 15:55:00 - 2023-11-10 15:55:34
Siber çetelere fırsat vermeyin! İndirimler başınıza dert olmasın

Özellikle kasım ayında internet alışverişinde çılgınlık yaşanıyor. Kampanya sürecinde dikkat edilmediğinde kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

11 Kasım itibarıyla başlayacak indirimli alışveriş dönemi ay sonuna kadar devam edecek. Kasım ayı boyunca indirim ve kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşın bu dönem çok dikkatli olması gerektiğini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, gerçek olamayacak kadar güzel olan indirim ve kampanya tekliflerine karşı uyarıda bulundu.

Siber çetelere dikkat!

Çiğdemli şu bilgileri paylaştı: “İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor. Vatandaş bu özel günde internetten alışveriş yaparken dikkat etmeli. Özellikle gerçek olamayacak kadar büyük indirim vaatlerine inanılmamalı. Özel dönemler için geçici süreliğine paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar kampanya vaatleri ile bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor." dedi.

Bunları uygulayın

Çiğdemli dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde aktardı: “İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir.

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