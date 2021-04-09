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Medya Show TV’nin rezil dizisi can çekişiyor!
Medya

Show TV’nin rezil dizisi can çekişiyor!

SHOW TV’de yayınlanan Türkiye’de dönem dönem yayına giren ve ahlaksızlık propagandası yapan Alev Alev adlı rezil yapım hak ettiğini buldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:07:00 -
Show TV’nin rezil dizisi can çekişiyor!

Perşembe günü reytinglerinde ilk 10’a bile giremeyen dizi sosyal medyada da linç ediliyor. Sözde kadın hakları savunuculuğu yapan ve Batılı laikçi akımın sopası altında yayınlanan dizi, reytinglerin dibe vurması üzerine ahlaksızlığın ve rezil sahnelerin dozunu artırdı.

Gayri meşru ilişki yaşamak isteyen bir kadının, karşısındaki erkeğe kendini ifade etmek için gereken cesareti alkol şişesinde bulduğu sahne, prime time olarak tabir edilen ve yaygın izleyici kitlesinin televizyon başında olduğu bir zaman zarfında yayınlanmıştı.

Televizyon severler tarafından istenmeyen bu sahneler dizinin reytinglerde çökmesine neden oldu.

8 Nisan 2021 Perşembe günü reytinglerin zirvesinde ise Bir Zamanlar Çukurova dizisi yer aldı.

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