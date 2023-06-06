Shell'den beklenmedik karar! Ülkeden çıktılar
İngiliz petrol ve doğalgaz şirketi Shell, bazı ülkelerden çekilme kararı aldı. Şirketin çekildiği ülkeler İngiltere, Almanya ve Hollanda olarak açıklandı.
Shell, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da enerji ticaretinden çekilme kararı aldığını açıkladı.
Shell'den yapılan açıklamada, şirketin bu yıl itibarıyla enerji ticaretinde ana merkezleri olan İngiltere, Almanya ve Hollanda'daki faaliyetlerine ilişkin stratejik değerlendirme çalışmasını tamamladığı ve bu ülkelerde enerji ticaretinden çıkma kararı aldığı bildirildi.
Gelecek aylarda anlaşmaya varılabilir
Satış sürecini başlatan şirketin potansiyel bir alıcıyla görüşmelerinin sürdüğü ve gelecek aylarda anlaşmaya varılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Açıklamada, tüketicilerin söz konusu satış sürecinden etkilenmeyeceği belirtildi.
Şirketin İngiltere'de 2 bin çalışanı bulunuyor.
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