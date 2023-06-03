Shell’den 100’üncü Yılına Özel Yeni Shell V-Power

Cumhuriyetin kurulduğu 1923’ten bugüne Türkiye’nin gelişimine enerji katma misyonuyla çalışan Shell, Türkiye'ye sunduğu ilkleri ve yeniliklerine gelişmiş Shell V-Power Kurşunsuz ile bir yenisini daha ekliyor. Shell’in “Yüzyılın Yakıtı” olarak tanımladığı Yeni Shell V-Power Kurşunsuz, kullanıldığı otomobillerin motorlarındaki kritik parçaları 100%'e kadar temizliyor ve motor performansının geri kazanılmasına yardımcı oluyor. Yapılan testler, Shell V-Power Kurşunsuz’un düzenli kullanıldığında motorun önemli parçalarında tortu birikmesini önlediğini gösteriyor.

Yeni Shell V-Power’ın sektör için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Emniyetli ve yüksek performanslı yolculuklar için geliştirdiğimiz Shell V-Power Kurşunsuz, bugün dünya genelindeki her 5 müşterimizden 1’inin tercih ettiği performans yakıtlarımızdan biri haline geldi. Bu yaklaşımla bir yandan elektrikli araçlar başta olmak üzere yeni nesil sürdürülebilir yakıt ve enerji kaynaklarına yatırım yaparken bir yandan da bu geçiş sürecinde motorin ve benzin ile çalışan araçlar için AR-GE ve inovasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun bir sonucu olarak geliştirdiğimiz yeni Shell V-Power, çok daha yüksek bir performans, verimlilik ve emniyet demek” dedi.

Yeni Shell V-Power Kurşunsuz, temel yakıt sistemi bileşenlerindeki tortulardan arınmayı sağlıyor. Performansı olumsuz etkileyen tortular, her tür motor teknolojisinde ortaya çıkabiliyor ve özellikle modern motor teknolojilerinde yüksek basınç ve çalışma sıcaklıkları nedeniyle yakıt püskürtücüleri gibi kritik motor parçalarında birikim yapabiliyor. Bu tortuların temizlenmesi, motor performansının %100'e kadar geri kazanılmasını sağlayabiliyor. Yapılan kapsamlı testler, yeni ve geliştirilmiş Shell V-Power’ın motor performansını ve yakıt tasarrufunu artırdığını gösteriyor. Shell ayrıca, Shell V-Power’ın yeni formülasyonundaki tüm kimyasalların daha yüksek biyo-içerikli yakıtlarla etkili bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmasını sağlayarak çevresel etkisine de yatırım yaptı.

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Shell V-Power, Scuderia Ferrari, BMW M serisi gibi dünyanın önde gelen otomotiv markaları tarafından güvenilen ve önerilen tek performans yakıtı olmayı sürdürüyor. Yeni ve geliştirilmiş Shell V-Power Kurşunsuz, Haziran 2023 itibariyle tüm Türkiye’de sürücülerle buluşuyor.

Shell’den 100’üncü Yılına Özel Benzersiz Bir Müşteri Kampanyası

Aynı zamanda Shell, yeni yakıtı Shell V-Power’ın Haziran ayında kullanıma başlanması ile birlikte Türkiye’deki 100’üncü yılına özel benzersiz bir müşteri kampanyası da başlattı. “BOŞ YOK” adlı özel kampanya sayesinde, Shell ClubSmart üyeleri tek seferde yapacakları 600 TL ve üzeri yakıt alışverişlerinde, her alımda 450 TL’ye varan yakıt puan kazanıyor. Çekiliş veya kura şartı aranmayan kampanyadan, Shell ClubSmart üyeleri 4 ay boyunca toplamda 8 kez yararlanabilecek.

30 Eylül 2023 tarihine dek sürecek olan kampanyaya Shell Motorist mobil uygulaması, shell.com.tr üzerinden veya 2313'e “BOSYOK” yazıp kampanya kodunu göndererek SMS yoluyla katılmak mümkün.