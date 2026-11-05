Sheinbaum’dan ABD seçimlerine yorum: Halkın duygularını yansıtıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ulusal Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında ABD’deki seçim sonuçlarını değerlendiren Sheinbaum, iki ülke ilişkilerinde karşılıklı saygı ve yapıcı işbirliğini esas almaya devam edeceklerini belirtti.
Demokratların Cumhuriyetçiler karşısında üstünlük sağladığı Kongre ara seçimlerine ilişkin Sheinbaum, “Bunun Amerikan halkının duygularını yansıttığını düşünüyorum.” dedi.
MEKSİKA KÖKENLİ ADAYLARIN BAŞARISINA VURGU
California’da Xavier Becerra’nın, Texas’ta ise Gina Hinojosa’nın valilik seçimlerini kazanmasına değinen Sheinbaum, Meksika kökenli Amerikalıların siyasi temsilinin kendileri için önem taşıdığını vurguladı.
Sheinbaum, “Meksika kökenli Amerikalıların zafer kazanması bize gurur ve mutluluk veriyor.” ifadelerini kullandı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLARA DİKKAT ÇEKTİ
Her iki ismin de Meksikalılarla bağlarını koruduğunu belirten Sheinbaum, seçim başarılarının göçmen toplumu ve Meksika-ABD ilişkileri açısından sembolik ve siyasi önem taşıdığını dile getirdi.
Sheinbaum, Meksika diasporasının üst düzey yönetim görevlerinde temsil edilmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.