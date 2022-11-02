Shakhtar Donetsk- RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi F Grubu altıncı ve son hafta maçında Shakhtar Donetsk ile RB Leipzig karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 2 Kasım Çarşamba akşamı sona erecek. Futbolseverler ise Shakhtar Donetsk- RB Leipzig maçının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.
Shakhtar Donetsk- RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Shakhtar Donetsk bu akşam RB Leipzig’i konuk edecek. Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak olan maçı Exxen ve CBC Sport haklen yayımlayacak.
Shakhtar Donetsk-RB Leipzig muhtemel 11’ler:
Shakhtar Donetsk: Mudryk, Bondarenko, Mykhaylichenko, Traore, Matviyenko, Konoplya, Trubin, Zubkov, Stepanenko, Sudakov, Bondar.
RB Leipzig: Nyland, Werner, Henrichs, Nkunku, Kampl, Raum, Gvardiol, Szoboszlai, Haidara, Orban, Schlager.