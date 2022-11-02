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Spor Shakhtar Donetsk- RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Shakhtar Donetsk- RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi F Grubu altıncı ve son hafta maçında Shakhtar Donetsk ile RB Leipzig karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-11-02 10:53:00 -
Shakhtar Donetsk- RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 2 Kasım Çarşamba akşamı sona erecek. Futbolseverler ise Shakhtar Donetsk- RB Leipzig maçının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

Shakhtar Donetsk- RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Shakhtar Donetsk bu akşam RB Leipzig’i konuk edecek. Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak olan maçı Exxen ve CBC Sport haklen yayımlayacak.

Shakhtar Donetsk-RB Leipzig muhtemel 11’ler:

Shakhtar Donetsk: Mudryk, Bondarenko, Mykhaylichenko, Traore, Matviyenko, Konoplya, Trubin, Zubkov, Stepanenko, Sudakov, Bondar.

RB Leipzig: Nyland, Werner, Henrichs, Nkunku, Kampl, Raum, Gvardiol, Szoboszlai, Haidara, Orban, Schlager.

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