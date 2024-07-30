SGK'ya borcunu ödemeyen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hesaplarına haciz kondu

Vatandaşa hizmet etmeyip yandaşları fonlayan CHP'li belediyeler SGK borçlarıyla gündemi meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesinler.” açıklamasıyla başlayan süreç devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerinin SGK borçlarının tahsili için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında, uyarılara ve bildirimlere karşın prim borçlarını ödemeyen belediyelerle ilgili icra yöntemine başvuracaklarını duyurmuştu.

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HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Belediyelerin SGK'ya borçlarına ilişkin tartışmaların ardından haciz işlemleri başladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HESAPLARINA HACİZ KONDU

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hesaplarına haciz konulduğunu açıkladı.

HEM BORCUNU ÖDEMEDİ HEM EDEBİYAT YAPTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hesaplarına haciz konulduğunu belirterek, “Binlerce özel şirketten alacağı olan SGK, primlerini sadece belediyelerden tahsil ederek rahatlayacak mı? SGK ihya mı olacak? Muhalif partilerin belediyelerini sıkıntıya sokmak için yapılan bir uygulama olduğunu değerlendiriyorum." şeklinde laf salatası yaptı.

Seçer, borçların ödenmemesi durumunda belediyelere uygulanan haciz işlemlerinin, belediyelerin mali durumunu zorlaştıracağını ve hizmetlerin aksayabileceğini vurguladı.

Hem borcunu ödemeyen hem mağdur edebiyatı yapan CHP'li Seçer'e tepkiler gecikmedi. Vatandaşlar Seçer'e "SGK'ya ödemediğin paralar şimdi nerede?" şeklide soru sordu.