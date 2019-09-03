SGK’dan emeklilik yazısı almak mümkün

Soru: Ben 93 yaşında memur emeklisiyim. Yaşlı ve hastayım. Kaç yıl üzerinden emekli olduğumu öğrenmek istiyorum. Veli E. E.

Cevap: Memurlara emekli maaşı bağlanması için en az 15 yıl hizmetinin bulunması gerekir. Bazı hallerde on yıl hizmetle maaş bağlanması da mümkün. Ancak emeklilik bilgileri kişiye özel ve bir başkasının emeklilik bilgilerini üçüncü bir kişinin görmesi mümkün değil. Ancak adresinize en yakın SGK Müdürlüğüne şahsen başvurmanız halinde veya yazılı dilekçe yazıp postaya vermeniz halinde emekli olduğunuzu gösteren belge verilir. Burada da kaç yıl üzerinden emekli maaşı bağlandığı yazar. Burada bir hatırlatma yapalım. Bir Emekli Sandığı Emeklisine ödenen 30 yıl hizmeti bulunan maaş, ilkokul mezununa ödenen maaştan az olamaz ve bu tutar günümüzde ek ödeme dâhil 2.522,56 TL tutarındadır.