SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 2 milyonu geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021, peşin ve ilk taksit son ödeme tarihinin ise 1 Kasım 2021 olduğunu hatırlattı. Bilgin, vatandaşlara yapılandırmanın sunduğu avantajlar ve ödeme kolaylıklarından faydalanabilmek için en kısa sürede başvuruda bulunmaları çağrısını yaptı. Bilgin, yapılandırmadan önce uygulaması devam eden 7256 sayılı Kanun kapsamında, 2 milyon 248 bin 894 başvuru alındığını belirterek, “Toplamda 101 milyar 7 milyon lira borç yapılandırıldı. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla da 14 milyar 100 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Yapılandırmaya başvurmayan ya da yapılandırmaları bozulanlar, 7326 sayılı Kanun’dan faydalanabilecekler” bilgisini verdi. Bakan Bilgin, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2021 nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığına işaret ederek buna göre sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olacağını ifade etti.