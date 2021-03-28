Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarını yapılandırarak koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafiflettiklerini belirterek Sosyal Güvenlik Kurumu prim yapılandırmasının peşin ve ilk taksit ödemelerine ilişki tarih hatırlatmasında bulundu.

SGK prim yapılandırması taksit ödemesi son günü ne zaman?

Bakan Selçuk, 30 Aralık 2020 tarihindeki Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvurusunun daha fazla vatandaşın faydalanması için 1 Şubat 2021 tarihine, ödeme süresinin ise 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı.

Bakan Selçuk açıklamasında, söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primi (GSS), işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırıldığını belirtti. Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2,1 milyon vatandaşımızın başvurduğunu belirten Bakan Selçuk, “Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı.

SGK borç yapılandırmasının, Bağ-Kur'lulara da önemli avantajlar getirdiğini aktaran Selçuk, "Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. 31 Mart 2021'e kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek." ifadesini kullandı.

Bağ-Kur prim borçları silinebilecek mi?

SGK borç yapılandırmasının, Bağ-Kur'lulara da önemli avantajlar getirdiğini belirten Bakan Selçuk, Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri ihya edileceğini de ekledi.

GSS borçlarına düzenleme mi geliyor?

Bakan Selçuk, GSS prim borçlarının ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezasının ve zammının tamamının silineceğini belirtti.

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebileceğini belirtti.

Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silineceğini belirten Bakan Selçuk, primleri devlet tarafından ödeneceğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada, SGK yapılandırması kapsamında alacakların gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellendiği, peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ının, iki taksitle ödemede yüzde 50'sinin silindiği bilgisi de verildi.

Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkanının getirildiği de belirtildi. Daha önce uygulanan hacizlerin, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırıldığı da hatırlatıldı.