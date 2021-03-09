Vergi ve sigorta borçlarını yapılandıranların yapılandırma hakkını kaybetmemesi için taksitleri düzenli ödemesi gerekiyor. Bu anlamda vergi borcu yapılandırma taksit tarihleri yakından takip ediliyor. İlk taksit son ödeme tarihi 31 Mart'tı. Şimdi vatandaşlar yapılandırma ikinci taksit ödeme tarihini araştırıyor.

SGK prim borcunu yapılandırma ikinci taksit ödemesi ne zaman?

Vergi ve sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere devlete olan borçlarını yapılandıranların, haklarını kaybetmemek için ilk iki taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borcunu yapılandıranlar ilk taksiti 31 Mart’a kadar, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecekler. Prim borçları dışında kalan vergi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim kredisi ve diğer borçların ilk taksit ödeme süresi 1 Mart’ta sona erdi. Bu borçların ikinci taksiti ise nisan ayında ödenecek. İlk iki taksiti süresi içinde ödemeyenlerin yapılandırmaları bozuluyor.

İlk iki taksiti zamanında ödeyenlerin, haklarını kaybetmemek için daha sonra yılda ikiden fazla taksiti aksatmamaları gerekiyor.

2012 yılında yürürlüğe giren kanun uyarınca, öğrenimini tamamladığı halde herhangi bir işe girmemiş olanlar ile sigortalı bir işte çalışmayanlardan eşi veya anne babası üzerinden bakmakla yükümlü olmayanlar genel sağlık sigortası (GSS) yükümlüsü sayılıyorlar. Kendileri herhangi bir bildirimde bulunmasa bile SGK tarafından re’sen GSS tescili yapılıyor. Tescil yapıldığı tarihten itibaren de GSS prim borcu çıkartılıyor.

Geçmişte gelir durumuna göre üç kademeli GSS primi alınıyordu. Ancak, 2017 yılında yapılan yasa değişikliğiyle herkesten asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim alınmaya başlandı. 2021 yılı için aylık 107.32 TL GSS primi alınıyor.