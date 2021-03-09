  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SGK prim borcunu yapılandırma ikinci taksit ödemesi ne zaman?
Ekonomi

SGK prim borcunu yapılandırma ikinci taksit ödemesi ne zaman?

2021 yılı SGK pirim borcu yapılandırması ilk taksit ödemesini yapan vatandaşlar ikinci taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediliyor. Peki, SGK prim borcunu yapılandırma ikinci taksit ödemesi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 17:55:00 -
SGK prim borcunu yapılandırma ikinci taksit ödemesi ne zaman?

Vergi ve sigorta borçlarını yapılandıranların yapılandırma hakkını kaybetmemesi için taksitleri düzenli ödemesi gerekiyor. Bu anlamda vergi borcu yapılandırma taksit tarihleri yakından takip ediliyor. İlk taksit son ödeme tarihi 31 Mart'tı. Şimdi vatandaşlar yapılandırma ikinci taksit ödeme tarihini araştırıyor.

SGK prim borcunu yapılandırma ikinci taksit ödemesi ne zaman?

Vergi ve sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere devlete olan borçlarını yapılandıranların, haklarını kaybetmemek için ilk iki taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borcunu yapılandıranlar ilk taksiti 31 Mart’a kadar, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecekler. Prim borçları dışında kalan vergi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim kredisi ve diğer borçların ilk taksit ödeme süresi 1 Mart’ta sona erdi. Bu borçların ikinci taksiti ise nisan ayında ödenecek. İlk iki taksiti süresi içinde ödemeyenlerin yapılandırmaları bozuluyor.

İlk iki taksiti zamanında ödeyenlerin, haklarını kaybetmemek için daha sonra yılda ikiden fazla taksiti aksatmamaları gerekiyor.

2012 yılında yürürlüğe giren kanun uyarınca, öğrenimini tamamladığı halde herhangi bir işe girmemiş olanlar ile sigortalı bir işte çalışmayanlardan eşi veya anne babası üzerinden bakmakla yükümlü olmayanlar genel sağlık sigortası (GSS) yükümlüsü sayılıyorlar. Kendileri herhangi bir bildirimde bulunmasa bile SGK tarafından re’sen GSS tescili yapılıyor. Tescil yapıldığı tarihten itibaren de GSS prim borcu çıkartılıyor.

Geçmişte gelir durumuna göre üç kademeli GSS primi alınıyordu. Ancak, 2017 yılında yapılan yasa değişikliğiyle herkesten asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim alınmaya başlandı. 2021 yılı için aylık 107.32 TL GSS primi alınıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Az önce ilan ettiler! Darbeci Sisi'den tarihi hata
Dünya

Az önce ilan ettiler! Darbeci Sisi'den tarihi hata

Türkiye ile ortak görüşmesi gündeme gelen Mısır, Yunanistan ile yeni bir anlaşma metni üzerinden el sıkıştı. Darbeci Sisi yönetiminin bu ham..
Nihat Genç'e ölüm tehdidi! İsmini açıklayıp çağrıda bulundu
Gündem

Nihat Genç'e ölüm tehdidi! İsmini açıklayıp çağrıda bulundu

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, iki yıl önce İYİ Partili bir isimden ölüm tehdidi aldığını açıkladı.
Tianwen-1 keşif aracı Mars’tan yeni görüntü yolladı
Teknoloji

Tianwen-1 keşif aracı Mars’tan yeni görüntü yolladı

Çin'in Mars'ın yörüngesinde dönmekte olan Tianwen-1 keşif aracı kat ettiği mesafelerde dünyayı hayrete düşüren görüntüler yolladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay