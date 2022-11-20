SGK gün, pirim, hizmet dökümü sorgulama: TC kimlik no ile SSK hizmet dökümü sorgulama, SGK şifresiz hizmet dökümü! 4A, 4B, 4C Emekli Maaşı hesaplama

Emekli maaşı hesaplama işlemi, ödenen prim günü, yaş ve sigortalılık süresine göre farklılık gösteriyor. Maaş sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Peki emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte detaylar...

SGK hizmet dökümünü sağlamak kurumun sitesine girmek ve sadece TC KİMLİK no ile hizmet dökümüne ulaşabilirsiniz. SGK PRİM SORGULAMA işlemleri 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren SGK SORGULAMALARI artık şifresiz olarak yapılabiliyor. Yeni uygulamada T.C. kimlik numarasının yanında nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, cilt no gibi herkes tarafından bilinemeyecek özel bilgilerin girilmesi gerekiyor.

SGK nedir ne ise yarar?

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'nun kısaltmasıdır.

Sosyal Sigortalar Kurumu yani SGK-SSK'nın amacı, sosyal sigortacılık ilkelerine bağlı olarak, sigorta risklerine ve istatistiklerine dayalı, adil, etkin ve mali açıdan sürdürülebilir olan modern standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan “insan hakkı” ve esas itibariyle de “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir. Bu doğrultuda ülkemizde sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızın 60 ıncı maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hüküm ile açıkça ortaya konmuştur.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'nun son zamanlarda sıkça kullanılan sistemlerinden bir olan SSK sorgulama ve 4A hizmet dökümü alma sistemi kullanımda. SSK sorgulama hizmet dökümü alma ekranından alınabiliyor. Vatandaşlar sigortalarının yatıp yatmadığını bunun yanısıra, sigorta primlerinin ne kadar üzerinden yattığını SSKsorgulama pri m ve hizmet dökümü bilgisi alma sistemi aktif edildi.

SGK hizmet dökümü SORGULAMA için TIKLAYINIZ

SSK sorgulama prim ve hizmet dökümü listesi.

SGK Hizmet Dökümü almak için bazı bilgilerin girilmesi gerekiyor.

e-devlet giriş ssk hizmet dökümü için TIKLAYINIZ

SGK HİZMET DÖKÜMÜ Nasıl Alınır?

SSK SGK ŞİFRESİZ HİZMET DÖKÜMÜNÜ NASIL ALIRIM..

Çalışanların maaşlarının yanısıra gelir vergisi, işsizlik sigortası, sağlık sigortası (SSK primi) gibi kesintiler yapılıyor. tgrthaber aktarılan habere göre: Çalışanlar bu kesintilierden sonra maaşlarını alabilryorlar. Uzun yıllar boyunca SGK'ya kesilen SSK primler birikiyor. Sağlık güvencesi niteliğinde olan bu primler emeklilik sisteminin de temel taşarından. SSK prim sorgulama sayfası giriş. SSK prim sorgulaması nasış yapılır. Sigortanızın yatıp yatmadığını bu istemler üzerinden öğretnebilirsiniz. Maaşlar yükseldikçe sigorta SSK primlkeri de artıyo. Bu yüzden bazı işverenler işçilerin sigortalarını düşük rakamlar üzerinden yatırma yoluna gidiyorlar. Bunun önüne geçmek için herkes kendi primini internet üzerinden kontrol debilecek.

ŞİFRESİZ OLARAK SSK SORGULAMASI YAPABİLİR, SGK HİZMET DÖKÜMÜ ALABİLİRSİNİZ. AYRICA SSK SİCİL NO SORGULAMA, SSK PRİM SORGULAMA, SSK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA GİBİ HİZMETLERE RAHATLIKLA ULAŞABİLİRSİNİZ.

SGK Hizmet Dökümü almak için 2 yöntem var. SGK Hizmet Dökümü almak isteyen vatandaşlara en kolay şekilde Hizmet Dökümü nasıl alınır tarif edeceğiz.

4A HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ

CEP TELEFONU İLE SGK HİZMET DÖKÜMÜ ALMAK

Cep telefonlarınızdan ilk işe giriş tarihinizi ve toplam hizmet gün sayınızı sorgulayabilirsiniz.

e- Devlet veri sorgulama sistemi

Yeni bir uygulama başlatan sgk.gov.tr, bu uygulaması ile vatandaşların site site gezerek yada sorgulama yaparak toplam hizmet gün toplamını öğrenmelerini kolaylaştırıyor.

Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Cep telefonlarınızdan hizmet gün toplamını öğrenmek için ne yapmanız gerekiyor?

“PT yaz boşluk bırak T.C. Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO”nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. SGK Hizmet Dökümü mesaj ile size iletilecektir.

SGK e-Bildirge: En genel tanımıyla SGK e-Bildirge, sigortalıların ve sigortalı çalıştıran işverenlerin yükümlülüklerini internet üzerinden yerine getirilebilmesi için kurulmuş olan çevrimiçi bir sistemdir.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

4A, 4B, 4C Emekli Maaşı hesaplama ile ilgili detaylar...

4A ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

4A MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)

Ekim başında yürürlüğe girecek ikinci aşama sosyal güvenlik reformu düzenlemelerinin uygulamasına açıklık getirdi.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilişkin hükümleri Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun söz konusu hükümlerin uygulama esaslarına açıklık getiren 15 tebliği de bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

SGK numarası kaç?

4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ya da 4C (Emekli Sandığı) olan Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigorta hizmeti alan vatandaşların, primlerinin düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığını, sigorta durumlarını öğrenmelerini, emeklilik ile bilgileri edinebilmeleri de sağlayan bir numaradır.

ALO SGK

Alo 170 neye bakıyor?

ÇSGB, SGK, İŞKUR ve MYK mevzuatlarıyla ilgili her türlü bilgiyi ALO 170'i arayarak öğrenebilirsiniz. ALO 170 aracılığıyla işyeri tarafından ödenmeyen normal çalışma ücretleri ve fazla mesai ücretleri ile ilgili şikayetler alınmaktadır.